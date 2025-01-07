類紀實影集「上醫」開播在即 5人物故事討論全齡健康

健康活到老是每個人的目標，在科技飛速發展下，不再遙不可及。國衛院與影視傳播製作團隊合作，拍攝類紀實科普影集「上醫」，透過5個角色的生命課題，把精準全齡健康、精準智慧醫療的研究成果呈現在戲劇中，其中故事核心人物「黃光和」的形象與靈感，取自國衛院院長司徒惠康、台灣大學前校長楊泮池。

「上醫」描述有阿茲罕默症前兆症狀的教授黃光和（魯文學飾）、熱血的偏鄉駐地醫師劉宇蓁（周儒欣飾），及經歷漸凍症帶因的窘境的研究員郝建安（蕭子墨飾）與其懷孕的音樂家妻子涂孟靖（詹凱琪飾），還有身為故事敘述者的記者安慕希（覺婉榕飾）等5個角色的故事與生命課題。

製作人袁瑗今天在首映會中指出，影集名為「上醫」，是楊泮池曾在演講中引用「黃帝內經」的「上醫治未病、中醫治欲病、下醫治已病」，以其中「上醫」的觀念解釋全人健康，從高科技回到以人為本、返璞歸真的理念，透過現代先進的技術，精準地照顧民眾，讓她深受啟發，

加上司徒惠康的學者外型與氣質，兩者共同促成「黃光和」的人物形象，演員魯文學也在「上醫」中，演繹原本高大上的教授，罹病後的恐懼、憤慨與傳承經驗的任務，及「醫者自醫」的心路歷程。

導演夏紹虞說，從未接觸相關題材，在開拍前後與過程中都在一邊學習、一邊做功課，影集要推廣給不同領域的民眾，太學術的內容要盡量轉化成易懂的知識。

袁瑗說，「上醫」的類紀實敘事手法，融合自身相關專業背景與導演夏紹虞的電影功底，以一個名為「上醫」的研究計畫展開，透過具脈絡、起承轉合的人物群像而非單元劇的呈現方式，描述AI（人工智慧）與IOT（物聯網）等科技介入生物醫學領域為核心主軸，帶領民眾思考人性與科技共存下的健康議題。

袁瑗指出，當初用8個月琢磨劇本，但與夏紹虞對內容偏重比率等部分有不同的看法，如「要以科普的知識內容，還是演員各自的故事衍生的劇情為主」，一度推翻原先計畫，拍攝過程中也經歷摸索期，演員與劇組都在探索該透過何種方式表現偏鄉、城市的醫療情況與醫病關係。

司徒惠康說，「上醫」強調醫師的基本職責，首先是教會人們如何不生病，著重在「治未病」，反之醫療技術再怎麼發達，醫治病患恐怕都只能算是下醫，除了仰賴醫療技術，可從飲食、運動與睡眠作起，影集科普化呈現許多艱澀的醫學知識，包括預防醫學觀念，及基因檢測、流行病學、數據分析等各類技術，還有穿戴式的智慧手錶等輔助器具。

司徒惠康說，國衛院希望增進台灣民眾健康福祉，為了達到目標，不斷針對不同疾病進行深入研究，轉化成臨床上的診斷、治療、預後疾病的方式，並將研究成果推廣出去並落地生根，增進民眾預防疾病的觀念。

國衛院自2018年建構國家人體生物資料庫整合平台，累計數十萬人自願參與提供人體生物資料，讓科學家可透過資料庫中的大數據與基因進行研究，發展預防、診斷、醫療、開發藥物的智慧醫療體系，再加上人工智慧的高速篩選與分析，有助於為健保制度省掉不必要的支出。