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城市工藝行旅計畫 探討ESG視角下工藝價值

中央社／ 台北7日電

推動「工藝」為生活療癒的一種方式，國立台灣工藝研究發展中心去年辦理城市工藝行旅計畫，今天以「ESG for Craft 工藝啟藝」為主題，探討以ESG視角重塑工藝價值的過程。

工藝中心今天辦理活動分享記者會，包含台灣工藝之家協會理事長謝嘉亨、台灣工藝發展協會理事長劉武、工藝師及城市工藝行旅計畫合作企業等代表皆共襄盛舉。

工藝中心主任陳殿禮表示，城市工藝行旅計畫為推廣台灣工藝文化結合永續理念，過去一年總計辦理87場次社區療育及工藝體驗課程，服務超過1500人次，其中包含至少20場次企業職工包班，展現台灣工藝與企業攜手推動永續的豐碩成果。

陳殿禮表示，透過工藝產業跨域合作與企業協力，融合現代的環境、社會與治理的ESG理念與傳統工藝文化，呼應全球對永續發展與企業社會責任的關注提升，相信工藝能共同為未來世代創造新價值。

分享會中以沙龍座談方式邀請工藝之家與企業、文創供應鏈產業代表等，共同探討台灣工藝文化與地方觀光行旅商業合作模式的可行性，盼引領更多人參與支持工藝永續，也為台灣工藝發展開啟新篇章。

工藝中心透過新聞稿表示，會中另從ESG視角重塑工藝價值的面向策略談起，環境面來說，透過設計10條低碳工藝行旅路線，可結合綠色交通與在地資源，減少碳足跡並推廣文化深度旅行。

其次為社會面，串聯多個城市工藝體驗課程，促進文化認同與情感交流，並透過企業合作推動工藝融入企業文化與福利，打造共融文化生態。

最後提到的則是治理面，運用數位平台整合資源，推動文化價值與ESG長期發展。工藝中心期盼，透過活動建立工藝文化與永續發展新里程碑，未來工藝中心將繼續攜手企業與工藝家，共創台灣工藝永續未來。

永續 碳足跡

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