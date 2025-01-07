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美食名店出包？饗饗信義店驚傳「多位顧客上吐下瀉」 官方緊急回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗饗信義店近日傳出民眾用餐後身體不適的情況。圖／擷取自饗饗粉絲團
饗饗信義店近日傳出民眾用餐後身體不適的情況。圖／擷取自饗饗粉絲團

饗饗出包了？饗饗信義店近日傳出有多名民眾用餐後出現身體不適、上吐下瀉的情況，讓民眾紛紛前往GOOGLE評論區留言。對此，饗賓餐旅集團也發表初步聲明，表示目前已主動與顧客連繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。

被譽為「全台最難預訂餐廳」之一的「饗饗」，乃是饗賓餐旅旗下的人氣自助餐餐廳，目前包括有信義店、新莊店兩間分店，店內提供豐富的海線、炸物、肉品，通通採無限量供應，吸引許多民眾登門用餐。其中「信義店」在GOOGLE MAP更是累積超過1萬則評論，平均獲得4.2分。

儘管獲得極高人氣，但是饗饗信義店近日在評論區出現多則負面評論，且日期多集中於1月5日，包括「1/5吃完下午茶 回來後上吐下瀉發燒…」、「也是1/5下午茶吃完昨天開始上吐下瀉…去急診打了針跟點滴才稍微好一些。但目前還是在高燒跟頭暈中，同行者也是拉肚子…」、「1/5下午跟老婆去吃，回家後上吐下瀉兩天，真是太可怕了」、「1/5日 下午茶 ，金先生5位家人訂位用餐，全部出現腸胃炎症狀、上吐下瀉，食材新鮮度品質煩請加強，謝謝」。

對於此情況，饗賓餐旅官方緊急回應表示，目前已主動與顧客連繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。

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