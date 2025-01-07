3時間點低溫僅8度！強烈大陸冷氣團來襲 高山有望降雪

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，下一波冷氣團於周四南下，迎風面轉為濕冷天氣，全台降溫有感，影響持續到周六，最冷時間落在周四晚上至周五清晨、周五晚上至周六清晨等2區間，低溫下探8度，周日逐漸轉乾冷；周四至周六，北東2000公尺以上高山有機會降雪。

張竣堯說，明（8日）持續受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻，明天與今天相比，迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部、大台北圈有局部短暫雨，花東地區、恆春半島也有零星降雨，其他地區晴到多雲。

周四（9日）強烈大陸冷氣團南下，迎風面轉為偏濕冷天氣，北部、東半部、恆春半島、中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，影響持續到周六（11日）。

周日（12日）環境轉乾冷，各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；下周一、下周二（13、14日）各地晴到多雲，東半部有零星雨。周一清晨仍持續受大陸冷氣團影響，但白天開始冷氣團就會開始減弱。

溫度部分，張竣堯指出，今晚至明天清晨感受偏冷，中部以北、東北部低溫約11至13度，南部、花東地區14至16度，近山區及空曠地區溫度更低，氣象署有發布低溫特報，新竹、苗栗、金門等地區會出現10度以下低溫；明天白天高溫，北部、東半部17至21度，中南部23至25度。

周四開始受到強烈大陸冷氣團影響，北部溫度相較前一天明顯下滑，其他地區則在入夜後，溫度也會迅速下降，預估最冷時間會落在周四晚上至周五清晨、周五晚上至周六清晨等2區間，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫下探8至10度。

周四白天中部以北、東北部約10至12度，南部、花東地區12至15度，感受寒冷。張竣堯說，周四至周六期間水氣集中在迎風面，中南部平地偏乾，不排除有輻射冷卻效應，清晨時段、近山區與空曠地區低溫下降1至2度；周六逐漸轉乾冷，周日至下周一輻射冷卻明顯，清晨時段、近山區與空曠地區低溫也下探8至10度。

降雪部分，張竣堯表示，目前預估周四至周六，北部、東北部在低溫配合水氣之下，2000公尺以上高山有機會降雪；中部周四至周五2500公尺以上高山有機會降雪；周六3000公尺以上高山有機會降雪，其中，周四晚上至周五清晨最冷，水氣配合上的情況下，降雪機率最大。