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公路局歷史文物和客家故事巡展 台東登場至3/6

中央社／ 台東縣7日電

公路局以公路的歷史文物和東部客家故事為主的「客隨運轉」巡展，今天移至台東展出，展期至3月6日，歡迎台東民眾觀展，回憶公路局的發展史和客家刻苦勤奮的故事。

由交通部公路局與客家文化發展中心合辦的「客隨運轉」巡迴展，繼台北、花蓮展出後，今天第3站移到台東市南京路台東藝文中心展出。

公路局用路人服務中心表示，「客隨運轉」展出聚焦公路幕後及東部客家的故事，策展團隊透過取材完整呈現台9線過去到未來，一再突破吉凶禍福的挑戰，在公路建設創新及客家族群文化經濟找到各自發展「事業線」、「感情線」、「生命線」、「智慧線」的生命歷程。

公路局表示，展出的文物有超過30件金馬號、金馬號小姐、工程和監理文物，以及客家從西部遷居到東部從未在台東展出的故事，歡迎民眾前往觀展，展期至3月6日。

台東 客家文化 文物

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