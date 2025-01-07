流感疫情升 北部30多歲女同染流感、COVID-19重症

流感疫情持續上升，衛福部疾管署今天表示，今年首週類流感門急診就診約12.7萬人次，並新增43例重症，為本流感季單週最高，其中北部30多歲女性同時染流感、COVID-19重症。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，去年12月29日至今年1月4日類流感門急診就診約12萬7000人次，急診就診病例百分比達12.6%，疫情呈上升趨勢，處流行期。

疾管署發言人曾淑慧表示，去年12月31日至今年1月6日新增43例流感併發重症病例，為本流感季以來單週最高重症數，年齡介於10歲至90歲以上；另新增6例死亡，均染H1N1，年齡介於50多歲至80多歲，均未接種本季流感疫苗；目前預估疫情將在農曆春節前後達高峰，屆時單週就診人次上看15萬。

其中死亡個案部分，疾管署防疫醫師林詠青說明，流感較年輕死亡個案，為南部50多歲男性，有癌症病史，未接種本季流感疫苗；去年8月因為癌症關係持續住院，12月下旬發燒與呼吸困難，就醫照胸部X光發現雙側肺炎，診斷為感染流感H1N1併發肺炎；經開立抗病毒藥物，症狀仍未改善，發病兩週後於1月初過世。

重症部分，林詠青說明，其中1例為北部30多歲女性，有神經系統慢性疾病，未接種JN.1疫苗或本季流感疫苗，去年12月中旬開始發燒、咳嗽、流鼻水，有口服成藥，也在門診就醫，但症狀持續沒有改善。

林詠青說明，2週後、12月下旬，個案至急診就醫，流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）都陽性，X光檢查發現雙側肺炎，診斷為併發肺炎重症，開立2種抗病毒藥物並且收治加護病房，目前住院約10天，但仍在加護病房治療中。

另有北部10多歲女童重症，林詠青說明，個案有先天代謝性疾病，12月下旬接種流感疫苗後2天，出現發燒、呼吸費力，就醫快篩確診A型流感，開口服抗病毒藥物後回家，但是隔天發燒、痰液變濃、發紺缺氧，症狀加重，再次到急診，發現胸部肺炎，開立抗生素跟流感抗病毒藥物，但住院約10天仍在加護病房。

COVID-19疫情，疾管署說明，國內去年12月31日到今年1月6日新增15例COVID-19併發重症本土病例，較前週10例略增，自去年9月1日起截至2025年1月6日，併發重症本土病例累計436例，其中95例死亡，目前疫情仍處低點。