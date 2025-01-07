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南投專案稽查春節食品 雲林產辣椒農藥殘留超標

中央社／ 南投縣7日電

迎接春節，南投縣衛生局專案稽查，針對年節食品製造業者、年菜餐廳共31家業者抽驗69件食品，其中網路商店新鮮屋FRESCO販售的辣椒農藥殘留超標，由產地雲林縣衛生局查處。

南投縣政府衛生局今天透過新聞稿表示，加強春節食品安全管理，稽查年節食品製造業者、應景食品販售業者、年菜餐廳共31家業者，抽驗69件食品，包含豬肉、花生製品、豆干、香腸、即時餐食等，檢驗項目有動物用藥、真菌毒素、防腐劑、亞硝酸鹽及衛生標準等。

衛生局指出，透過網路商店「新鮮屋FRESCO」購入的辣椒農藥殘留與規定不符，請網路商店所在地台北市衛生局查處，再轉辣椒產地雲林縣衛生局辦理後續裁處事宜；結果顯示，南投縣內食品業者整體衛生管理良好。

衛生局長陳南松說，民眾買年貨應注意來源及標示清楚，避免買來路不明散裝食品，外觀顏色過於鮮豔、氣味刺鼻或異常芳香食品，應謹慎避免購買；也提醒民眾遵守「預防食品中毒五要」原則，要洗手、要新鮮、要徹底加熱、要注意保存溫度、要生熟食分開。

南投縣 網路 衛生局

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