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反覆乾咳影響睡眠 「三九貼」改善氣喘、過敏性鼻炎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫「三九貼」可改善過敏性鼻炎，也可改善體內氣血循環不良。本報資料照片
中醫「三九貼」可改善過敏性鼻炎，也可改善體內氣血循環不良。本報資料照片

冬天的冷空氣，刺激呼吸道而乾咳不停，易衍生慢性咳嗽，也影響睡眠品質。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，想改善反復發作的肺部疾病，可運用「三九貼」 祛邪抗寒，藉由熱貼性藥物增強人體陽氣、提高免疫力。

俗諺云：「夏練三伏，冬練三九」，三伏是一年中最熱的時期，三九則是最冷的時候。林舜穀指出，每年冬至後的連續3個9天，中醫稱為「三九天」，最適合進行穴位敷貼療法。不過，近年氣候異常、節氣變化有異，不一定要在三九日做才有效，只要把握冬至後到國曆二月前，都可以進行療程。

三九貼又稱「天灸療法」，是把辛散溫熱的中藥材敷貼在人體背部及腰部穴位，包括大椎、定喘、風門、膏肓、心俞、肺俞、脾俞、腎俞等穴位，在3次的敷貼中，輪流熱敷上述穴位，每次約敷貼3至7個，敷貼時間為3至4小時左右。

林舜穀說，三九貼的敷貼原理，是選用白芥子、細辛、甘遂、甘草、肉桂、丁香等溫熱性質的中藥材，磨成粉後調入薑汁揉合成藥餅，敷貼在特定穴位上，藥物透過皮膚滲入經絡，驅除體內的寒氣，並促進血脈運行。

三九貼藥性溫和，除了改善體質虛寒，最重要的是減少過敏性鼻炎、氣喘及慢性支氣管炎的發作。哪些人不適合呢？林舜穀提醒，孕婦、3歲以下嬰幼兒不適合天灸療法；發燒、傷口感染等急性發病期的患者，藥等痊癒後才可接受治療。另外，皮膚易過敏者，若劇烈癢痛、紅腫、起水泡，請儘速取下。

三九貼的貼敷時間約3至4個小時，林舜穀強調，這段時間不要劇烈運動，避免出汗影響效果。另可搭配食物「去寒就溫」，例如肉桂與薑黃，屬性溫熱，特別適合冬季容易手腳冰冷的人。

肉桂：改善手腳末梢冰冷

•加入熱飲，變成肉桂茶或蘋果肉桂飲。

•與蜂蜜或檸檬搭配，暖身又香甜。

薑黃：舒緩肌肉僵硬與疼痛

•與牛奶調配成金黃薑奶，暖胃又舒筋。

•加入湯品或咖哩，全身都能感到暖意。

中藥 中醫 冬至

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