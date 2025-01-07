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麻疹個案台中吃尾牙 衛生局：接觸人數多到難匡列

中央社／ 台中7日電

台中市出現本土麻疹個案及北部境外移入確診個案各1例，衛生局提醒，北部個案去年12月28日曾到烏日臻愛花園飯店吃尾牙，接觸人數多到無法匡列，有足跡重疊者請自主健康監測。

台中市政府衛生局3日晚接獲北部縣市衛生局通知，1例北部境外移入麻疹確診個案，曾於去年12月28日可傳染期間在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具，提醒民眾提高警覺，如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，若出現疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

台中市衛生局長曾梓展指出，這名北部境外移入麻疹確診個案除曾搭乘台中捷運外，還於去年12月28日中午11時30分到下午4時，到烏日區臻愛花園飯店參加尾牙，當時場面很大，接觸人數多到無法匡列，呼籲民眾如有足跡重疊者，請自行自主健康監測。

台中市衛生局說明，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

衛生局也提醒台中市各級醫療院所，於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

台中市 衛生局 麻疹

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