減碳804公噸 長榮空廚獲桃園機場「永續行動競賽」特優

長榮空廚響應桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」，透過「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，共減碳804公噸，獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎。

桃園機場為了鼓勵機場業者推動節能減碳工作，共同提升能源使用效率，舉辦「機場夥伴永續行動競賽」，並從企業組中遴選出1組特優、2組優勝及5組佳作。長榮空廚以「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」，在興建航勤北路的長榮廠時，便規畫於廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，獲得評審青睞。

此外，在「設備運作策略調整之回收水再生方案」，透過耗資1億7千萬元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，共為長榮空廚減少804公噸的碳排量。

長榮表示，長榮空廚一向關注企業永續，在歡慶30周年之際，也於去年11月重新認證TOSHMS（台灣職業安全衛生管理系統），同時通過ISO45001（職業安全衛生管理系統）的擴大審查。另也前瞻規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸，以及中期目標「機場作業管制區內使用的小客車100%汰換為電動車」，逐步擴大環保項目。

長榮指出，長榮空廚目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6%，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶Airbus A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質。