「鐵道詩人」錦連家屬贈手稿 豐富鐵博館籌備處典藏

已故作家錦連過去任職台鐵近40年，將工作經歷化為養分，書寫詩作、散文等，擁「鐵道詩人」美譽，家屬將其手稿、照片等文物捐贈給國家鐵道博物館籌備處，豐富鐵博館藏多樣性。

錦連（1928-2013年）本名為陳金連，父親陳園曾任職台鐵彰化調度所運輸主任，受到家人影響，1941年錦連投考台北的台灣鐵道協會講習所中等科暨電信科，1943年畢業時因成績優秀派任至故鄉彰化站擔任電報員，開始在工作之餘發揮詩文創作的才華。

錦連一生職涯跨越日本時代與戰後，1974年調陞電信主任，直到1982年退休，退休後則有更多餘裕投身文壇，至2013年1月6日辭世前，除了詩作，也留下日記與散文等相關作品，記載動盪時代下的個人故事與見聞。

國家鐵道博物館籌備處6日下午舉辦作家錦連手稿文物捐贈儀式，由其夫人王玉梅及長女陳嘉惠代表捐贈錦連的詩文手稿、照片、書籍與個人筆記等文物，籌備處主任鄭銘彰則致贈感謝狀及受贈的1377項手稿文物清冊。

鄭銘彰今天透過新聞稿表示，選在錦連逝世12年後的這天舉行捐贈儀式，彰顯對錦連的尊敬以及對家屬捐贈珍貴手稿文物的謝意，意義非凡，獲贈這批資料，更是國家鐵道博物館籌備處的榮幸。

鄭銘彰表示，鐵博在2022年取得錦連長女陳嘉惠的同意與協助下簽署合作備忘錄，開啟錦連與鐵道文化研究的第一步，目前已先將家屬提供的錦連手稿等文獻資料進行數位化，持續透過調查團隊整理，建立以鐵道文化為核心的研究基礎，並逐步進行詮釋資料著錄。

鐵博館正籌備鐵道文化常設展，鄭銘彰表示，常設展也將展示錦連部分手稿文物。今後期待透過特展或是出版，與領域學者、專業機構合作進行研究與產出，讓民眾看見錦連與鐵道交織的情感與記憶。