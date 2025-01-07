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高年級辦桌長者當「水跤」 9旬嬤帶失智兒圍爐

中央社／ 台北7日電

翻轉老人被服務印象，80歲李甚阿嬤在廚房忙進忙出，擔任辦桌總舖師，多名據點長輩當「水跤」，開席6桌請客，都是好咀嚼菜色，讓9旬阿嬤帶失智兒回據點「娘家」提前圍爐。

「水滾了，可以下鵝肉」，李甚阿嬤發號施令，她曾和總舖師參加上百場辦桌，有30幾年幫忙辦桌洗菜、備料到端盤、切菜的「水跤」經歷，李甚阿嬤今天和據點其他阿嬤辦桌請客，使命必達完成6桌菜，她們從昨天就開始備料，讓弘道南港社區照顧關懷據點提前舉辦的圍爐餐增添活力。

這次客製化的圍爐菜單，是長輩一起討論出來，以「軟爛好咀嚼」為設計菜單第一要素，解決牙口不好難吞嚥，李甚阿嬤說，這次菜色常客是比較好咬、好吞嚥的蘿蔔、南瓜，一般會出現在圍爐餐上的魚，擔心吃到魚刺，以其他菜色代替，餐桌上的滋味讓來賓大讚不輸五星級飯店。

91歲的素華阿嬤與72歲的兒子就在這次圍爐活動名單，素華阿嬤過去常帶著同住兒子到南港志工站上課、運動，直到兒子多年前罹癌又患上失智症，素華阿嬤不放心兒子自己在家中，已經3年多沒有上課，社工知道素華阿嬤很想「回娘家」，帶著素華阿嬤及兒子和許久未見老友圍爐。

弘道老人福利基金會台北服務處長鐘智馨表示，南港據點有多名阿嬤是從總舖師退休，所以圍爐餐活動從菜色的擬定、備料、烹煮、出菜，都是由據點的長輩一手包辦，讓長輩表達意見機會，從下廚中找回主導權，重溫總舖師場面，改變長輩等於被服務的個案形象，而是被需要的角色。

弘道老人福利基金會每年11月到隔年春節期間發起獨居弱勢長輩關懷計畫，提供長輩除舊布新、辦年貨、圍爐餐等服務，隨著長輩年紀漸高、外出不易，民生物價逐年上漲，每年寒冬服務經費需求逐年增加，今年度台北服務處經費尚缺新台幣100萬元，盼社會貢獻一點心力。

長輩 阿嬤

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