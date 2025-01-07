台安醫院創院邁入70年 泌尿科專家陳欣宏接任院長

1995年成立的台安醫院今年邁入創院第70周年，上午舉行新卸任院長交接儀式，由現任院長黃暉庭，交接給新任院長陳欣宏，除了繼承和發揚「效法耶穌精神，提供全人照護」的精神以外，更期待在此基礎上，推動數位化醫療、健康促進以及病患至上的服務理念。

基督復臨安息日會醫療財團法人台安醫院114年1月7日上午，舉行第16任院長授職就任交接儀式，台安醫院自1955年成立以來，今年已邁向70周年，安息日會早期由上海遷移到台北，並由米勒耳醫師與本會其他領袖，和本國工商界人士及政府首長共同規劃，募款籌資建立，於1955年3月28日正式揭幕。

卸任院長黃暉庭為胃腸肝膽科醫師，他在交接儀式上回顧擔任院長19年來的成就，包括2007年台灣第一家健康促進典範醫院，2010也拿到世界衛生組織（WHO）NGO國際健康促進醫院最績優獎；經歷了4次美國美國國際醫院評鑑機構（JCI）評鑑等。

致詞中除了感謝全體同仁的辛勞努力之外，黃暉庭也給予陳欣宏未來帶領台安醫院的祝福4個字： 剛強壯膽（be courageous)，也是上帝送給約書亞的，讓他繼續帶領以色列民族進入迦南之地，「鼓勵陳院長盡心、盡性、盡力，侍候你的上帝，愛護你的部屬。」

新任院長陳欣宏在台安醫院任職超過30年，歷經泌尿科主任、外科部主任、教研副院長等職，醫療經歷豐富從未間斷過，他在致詞中表達對於醫院未來發展的規畫與期許，除了繼承和發揚「效法耶穌精神，提供全人照護」的精神以外，更期待在此基礎上，推動數位化醫療、健康促進以及病患至上的服務理念。

陳欣宏對於台安醫院未來提出3項展望：

1.誠如安息日會懷師母所說，醫療佈道乃是福音的右手，台安醫院設立的初衷，便是要醫治所有人身心靈健康的全人照顧，讓世人認識上帝，傳遞主耶穌基督的愛，而這也正是我們醫院最大的特色，我們要繼續同心合意的來推動這個偉大的使命。 2.培養年輕世代領導階層，讓本院目前在嬰兒潮世代baby boomers generation的前輩們，能順利傳承到y世代的團隊手中，讓世代傳承成為往後的常態，希望為醫院的永續經營奠立深厚的基礎。 3.重視團隊與跨團隊的合作夥伴工作模式，團隊內強調合作，團隊之間則相互支援與包容，部門管理採用垂直管理、水平分工，期待未來能夠打造一個更公平、更有效率的職場環境。期望未來台安醫院依舊秉持著以患者的需求為核心不斷的改進與創新來提升醫療品質，以基督愛人的方式來服務民眾，持續為民眾提供全方位的醫療環境。