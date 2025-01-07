《Animage雜誌和吉卜力展》開展 總教練曾豪駒和「龍貓」合影
《Animage雜誌和吉卜力展》監修高橋望、吉卜力工作室董事依田謙一、聯合數位文創董事長李彥甫、LULU黃路梓茵、12強棒球冠軍隊總教練曾豪駒一起出席《Animage雜誌和吉卜力展》開展記者會剪綵，並參觀展場。
《Animage 雜誌和吉卜力展》將於 2025 年 1 月 8 日至 4月 6日在台北華山文創園區盛大展出，透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型，重返日本動漫黃金時代。展場內有上百件珍貴創作手稿、雜誌篇幅、角色場景設定資料全數展出。首次在台亮相的模型：《風之谷》「娜烏西卡」腐海裝束、「腐朽巨神兵」與《天空之城》「Wonder Ship 號」。全球首度公開：《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》4 部經典吉卜力動畫的雜誌封面大型拍照場景。紀念品商店推出超過 500 款紀念商品，包含台灣自製開發商品、日本原裝進口限定商品 200 款以上。
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