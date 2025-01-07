合歡山可能結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉
合歡山今天無降雪，但夜間環境溫度將在冰點以下，公路局研判台14甲線高海拔路段，夜間有局部路面結冰機率，今晚至明晨預警封閉18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。
交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山3000公尺以上路段、昆陽至大禹嶺，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣稍多，有局部路面結冰機率及路側殘冰不易消融情況。
中區養護工程分局指出，為維護用路安全，今天晚間6時至明天上午7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
中區分局指出，高山氣候嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道視天氣增加下午5時30分通行時段，僅供有公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只放行由德基往谷關方向，無谷關往德基。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言