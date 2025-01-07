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合歡山可能結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

中央社／ 南投縣7日電

合歡山今天無降雪，但夜間環境溫度將在冰點以下，公路局研判台14甲線高海拔路段，夜間有局部路面結冰機率，今晚至明晨預警封閉18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山3000公尺以上路段、昆陽至大禹嶺，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間環境溫度在冰點以下，配合水氣稍多，有局部路面結冰機率及路側殘冰不易消融情況。

中區養護工程分局指出，為維護用路安全，今天晚間6時至明天上午7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局指出，高山氣候嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道視天氣增加下午5時30分通行時段，僅供有公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只放行由德基往谷關方向，無谷關往德基。

合歡山 谷關

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