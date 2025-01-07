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春節連放9天「大家會出國玩」？ 眾人1理由全搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，今年有9天連假，好奇發問「大家都有安排出國玩嗎？」記者黃仲明／攝影
一名網友指出，今年有9天連假，好奇發問「大家都有安排出國玩嗎？」記者黃仲明／攝影

春節連假即將來臨，一名網友指出，今年有9天連假，好奇發問「大家都有安排出國玩嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家過年有安排出國玩嗎？」為題，指出今年春節有9天連假，很適合安排五天四夜的出國行程，回台還可以休息1-2天再去上班，好奇發問「大家年假有什麼打算？」。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「沒，機票漲太兇」、「沒，機票太貴，挑過年後去」、「沒有，過年出國太貴了」、「平時機票3800，過年9000」、「1/31-2/5某航桃園成田來回28k」、「過年期間機票真的有在貴」、「媽媽說，過年出國的都是些有錢人才會做的…」、「沒，上班賺錢，等其他人收假再去」、「現在先玩，再回家過年」。

不過，也有部分網友已經安排好出國旅遊，指出「全家去泰國」、「全家去沖繩」、「今年去關島」、「安排了七天日本家庭旅遊，然後228連假時再玩一波」。

出國旅遊 春節 機票 連假

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