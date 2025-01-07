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流感疫苗不良反應率低每10萬劑僅2件 今年起打氣回溫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

目前進入流感流行期，自今年元旦起公費流感疫苗擴大提供全民接種。疾管署發言人曾淑慧說，從今年起統計至1月6日已經累計接種13.7萬人，比去年同期多3.3倍；上周五接種3萬3442人，創7周以來單日新高，民眾打氣踴躍。疾管署鼓勵民眾同時接種新冠、流感2項公費疫苗。

疾管署今年公費採購688.8萬劑流感疫苗，目前剩餘66萬劑。曾淑慧表示，全國藥物不良反應通報中心統計資料顯示，截至1月1日止全國共接獲流感疫苗不良事件通報122件，平均每10萬劑注射通報數約為2.1件，尚未觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮。

根據本土研究資料顯示，上一個流感季中，流感疫苗對於65歲以上長者，可以降低重症風險達7成5，降低死亡風險近7成，明確顯示流感疫苗的保護力。

在新冠疫苗部分，目前累積接種181.9萬人次，去年同期85.8萬。曾淑慧說，今年1月1日起提供Novavax JN.1疫苗接種，如尚未接種新冠JN.1疫苗且不適合接種mRNA疫苗者，可優先選擇Novavax JN.1疫苗並請儘快接種，保護個人健康。

曾淑慧指出，依據美國研究發現，在JN.1變異株流行期間，接種疫苗在兒童與青少年族群（5至17歲）族群，預防急診就醫與重症住院的保護效益為61%。加拿大研究則顯示，在中壯年族群（50至64歲），接種疫苗在JN.1與KP系列變異株流行期間，預防重症住院保護效益為58%，針對年長者族群（65歲以上），預防重症住院的保護效益則可達60%。

疾管署提醒，因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，平安過好年。

新冠、流感疫苗同時接種，效果不受影響，也可提高接種意願。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗同時接種，效果不受影響，也可提高接種意願。圖／疾管署提供
流感疫苗對不同族群的保護力。圖／疾管署提供
流感疫苗對不同族群的保護力。圖／疾管署提供
本土研究顯示接種流感疫苗對全死因死亡的保護力高達65%。圖／疾管署提供
本土研究顯示接種流感疫苗對全死因死亡的保護力高達65%。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗接種率按縣市統計。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗接種率按縣市統計。圖／疾管署提供

Novavax疫苗 新冠肺炎 流感疫苗 疾管署 風險

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