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中華郵政「i郵購」推32檔水果禮盒挺小農 售價便宜1成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影

受到去年凱米及山坨兒颱風影響，蜜棗產量減幅超過5成，中華郵政為協助小農銷售、減少中間剝削，首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒，特級24粒優惠790元、精品級20粒優惠910元，比外面市售價格便宜1成，今年春節期間上架5檔水果禮盒，預計整年度銷售32檔、助小農330人，目標業績3300萬元。

中華郵政協理王婉如表示，i郵購會員人數40萬人左右，自2014年起開辦「關懷農產行銷活動」，每年協助推廣約30檔具3章1Ｑ的特色農產品，過往水果禮盒販售狀況，如大樹玉荷包銷售9000箱、台中水梨約有1萬箱，目前i郵購販售產品農特產品占5成。

王婉如說明，小農將產品上架至i郵購，只需負擔管理費及郵資，省去中間剝削，會比外面市售價格便宜約1成，中華郵政還會協助小農設計包裝、行銷。去年全年27檔，協助303位小農，售出3000萬元佳績，今年全年32檔，目標比去年都增加1成，盼協助330位小農、達到3300萬元業績。

王婉如指出，春節將至，中華郵政與各地小農合作，包含高雄大社蜜棗、美濃橙蜜香及玉女番茄、屏東黑珍珠蓮霧、台中東勢茂谷柑等，每售出1箱即由農會或小農捐款10元予公益團體，民眾可至「i郵購」網站訂購或洽各地郵局窗口訂購，可送至府上，也能選擇「i郵箱」領取。

王婉如說，今年首度攜手高雄大社區農會產銷班農民推出「棗到幸福」禮盒，高雄大社區不僅是台灣主要的蜜棗產地，也是高雄市最主要飼養乳牛的酪農中心。透過農業創新技術將冬季量產的牛奶做成有機肥料灌溉施肥，讓品質提升為牛奶蜜棗，果實外表亮麗，果肉呈奶白色光澤，汁多細緻。

「棗到幸福」禮盒由中華郵政公司協助設計農產品牌、文創風禮盒，並提供快捷配送服務；蜜棗除通過產銷履歷驗證外，囊括多項「2024全果棗優質管理果園評鑑」獎項，每盒5台斤，特級每盒24粒、優惠價790元；精品級每盒20粒、優惠價910元，賦有「找到幸福」、「團圓甜蜜」寓意的禮盒。

中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今年春節首度在「i郵購」網購平台上架開賣蜜棗水果禮盒。今年共推32檔水果禮盒，盼助330位小農、達到3300萬元業績。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 水果 禮盒

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