日韓進口草莓農藥殘留違規 邊境攔截逾1200公斤

冬天進入草莓產季令人食指大動，食藥署今天公布最新邊境查驗結果，這次有不同業者分別從日本、韓國進口的草莓，通通被檢出農藥殘留量超標，共5批、約1210公斤遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署每週二例行公布最新邊境檢驗不合格名單，這次共有23項檢驗不合格產品中，草莓就有5批，違規原因都是被檢出農藥殘留含量不符規定。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，其中4批、共629.6公斤的日本草莓，不同業者分別從福岡、佐賀、熊本等地進口，被檢出殘留農藥阿納寧0.03ppm、亞派占0.78ppm、賜派滅0.04ppm、阿納寧0.01ppm，均違反不得檢出規定。另1批從韓國進口的草莓，則被檢出殘留農藥賽果培0.02ppm超標，共580.8公斤。

林金富表示，每個國家因氣候環境不同，使用農藥的習慣也不同，違規產品均依規定退運或銷毀；日本草莓產季通常是從11月底、12月初到隔年的4月，因此管制時間，因此今年針對日本草莓，在邊境採監視查驗至5月底，也就是100%逐批查驗，就算合格批數達門檻也不會調降，而韓國草莓為加強抽檢。

他補充指出，日本草莓因過去違規情節嚴重，自2023年6月起，邊境即對日本草莓採監視查驗。食藥署統計之前近半年的2024年6月至12月，邊境共檢驗日本草莓317批次，其中7批不合格、占2.2%。

這次日本進口產品上榜者還有青森蘋果、生鮮烏賊等，各因農藥殘留含量、重金屬含量等違規遭邊境攔截，全數依規定退運或銷毀。