首張「台積電股票」福袋獎落「八德陂塘店」 萊爾富全台門市限時特惠3.2折起

萊爾富繼上週五（1月3日）下午3點於Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播抽出春節福袋第一位「台積電股票」幸運得主，今天（1月7日）公開這位幸運兒獎落在桃園市八德區的「萊爾富八德陂塘店」，幸運民眾買了2張100元的發財卡，其中1張就抽中首張頭獎「台積電股票」1張。

有感於民眾尋找福袋之苦，萊爾富即日起於Hi-Life VIP APP推出「2025新年福袋」地圖，點選「所有功能」進入「門市據點」，選擇所在的「行政區」門市，按下「商品庫存查詢」，滑動所查詢門市下方的選單選擇「2025新年福袋」，就可即時查詢該門市目前剩餘的庫存福袋商品（因系統更新時間差之故，商品庫存以門市實際數量為準）。

萊爾富歡慶首張頭獎「台積電股票」獎落「萊爾富八德陂塘店」，特別於1月7日下午4點至6店舉辦商品外賣活動，全台門市也自即日起至1月22日同步推出多項指定商品特惠，最低下殺3.2折起，像是春風絲嵐衛生紙（120抽×6包，原價270元），指定活動期間享3串270元、12串（箱）下殺1,039元；還有限量的萊爾富春節福袋，包括金蛇年福袋（單包200元）、2025 3C資訊超值福袋組（單包799元）、楽玩多WAYTOFUN福箱（單箱799元）、MAJOR MADE×柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱（單箱999元）。

此外，冬日吃鍋必備的美國牛五花火鍋肉片捲（150g，原單包售價109元）憑指定條碼結帳享3包特價229元，等於7折優惠；巴拿馬鮮凍生白蝦（500g，單盒平均約13～15隻，原價339元）憑指定條碼結帳享3盒特價899元，等同約8.8折。

主打送禮分享、分次兌換、跨店領取優勢的「來送禮」平台，萊爾富也推出指定系列的鮮乳、豆漿、現煮咖啡組合優惠活動，像是單瓶原價100元的光泉鮮乳936mL（全脂／低脂）享任15瓶1,150元，平均單瓶不到77元；單瓶原價25元的光泉豆／米漿400mL（光泉豆漿／米漿／無加糖豆漿）享任36瓶599元，平均單瓶不到17元；Hi café大杯美式咖啡享同品項買20杯送20杯特價900元，下殺5折優惠；Hi café大杯拿鐵咖啡享同品項買20杯送15杯特價1,100元，也享5.7折。

萊爾富表示，還沒入手「春節福袋」的民眾，可善用Hi-Life VIP APP內的「2025新年福袋」地圖與聯邦銀行指定支付，記得要在3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，目前還有2次可「抽台積電股票」的機會唷。此外，3月10日直播結束，萊爾富還會公布「彩蛋」好消息，務必好好保存手中的金蛇年發財卡與抽獎券。