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年貨採買輕鬆送到家 Lalamove百萬紅包大放送 Uber最高折抵200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Lalamove好年快送節開跑，消費滿額送千元優惠，加碼狂撒200萬點數大紅包。圖／Lalamove提供
Lalamove好年快送節開跑，消費滿額送千元優惠，加碼狂撒200萬點數大紅包。圖／Lalamove提供

張羅年貨不必辛苦奔波，靠即時貨運、外送、叫車服務幫你省下時間力氣。Lalamove宣布「好年快送節」即日起開跑，1月10日前在Lalamove APP上完成簽到任務，不論新舊用戶均可領取機車快遞9.2折限量優惠券。1月24日前輸入優惠碼「LANY25」，也可再領取指定車型8折限量優惠券，年菜、年貨、禮品即時取送，都能交給Lalamove。

即日起至1月24日期間內完成任意1筆訂單，不限當筆訂單金額與下單車型，均可獲得總價值125元優惠券回饋；期間內不限下單車型與消費筆數，凡累計消費金額達666元，可享333元優惠券回饋；累計消費金額達999元，加碼再送666元優惠券獎勵。

Lalamove更特別推出「2,025,000 Lala點紅包大放送」活動，1月13日至1月26日期間，平台將統計登錄參與活動之獎勵會員於期間內完成的訂單總數量，依比例分配送出總共2,025,000 Lala點的超級大紅包，消費訂單筆數越多、可獲得的點數越多，每位完成活動登錄並於期間內下單的會員最少可額外獲得1,000 Lala點、最多可賺額外20,000 Lala點。1月20日至1月24日期間，平台更將推出獎勵商城促銷，獎勵商品全面8.5折，用更少的Lala點就能兌換超值餐飲美食、購物禮券等豐富獎勵。

如果想要搭車去採買，以下幾組Uber乘車優惠序號快筆記！即日起至3月31日，輸入「小黃搭九遍」首搭優步小黃1趟150元內免費。Uber One方案會員獨享，1月份輸入「會員搭車車」，新用戶首趟行程享200元乘車優惠，完成首搭，再領價值共計800元優惠大禮包；輸入「會員去泡湯」，限量享4趟8.5折機場送機＋指定高鐵行程乘車優惠，單趟折抵上限200元；1月13日至2月2日期間，輸入「會員蛇好運」，享5趟8.8折抵乘車優惠，單趟折抵上限88元。

即日起至3月31日，輸入「小黃搭九遍」首搭優步小黃1趟150元內免費。圖／Uber提供
即日起至3月31日，輸入「小黃搭九遍」首搭優步小黃1趟150元內免費。圖／Uber提供

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