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新北市圖2024熱門書 「被討厭的勇氣」奪冠連3霸

中央社／ 新北7日電

新北市立圖書館公布去年度熱門閱讀排行榜，「被討厭的勇氣：自我啟發之父『阿德勒』的教導」連3年蟬聯冠軍，「不便利的便利店」與「原子習慣」排在2、3名。

新北市立圖書館指出，35至44歲的讀者最常到圖書館借書，占23.69%；其次，分為55歲以上讀者占23%、45至54歲占18.84%，顯示中壯年與銀髮讀者為主要閱讀族群。

依據統計，新北市立圖書館表示，市圖去年被預約最多次的前10名書籍，以哲學類「被討厭的勇氣：自我啟發之父『阿德勒』的教導」1809次最多，且連3年蟬聯年度冠軍。

其次，為描繪鄰里溫情的韓國翻譯小說「不便利的便利店」1760次；詳述習慣養成原理的「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」以1731次名列第3。

第4名為演繹心理諮商過程的「蛤蟆先生去看心理師」；第5名是「兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說」，腦科學專家傳授家長與兒子相處方法；第6名為韓國人氣小說「全知讀者視角01」。

「蔡康永的情商課：為你自己活一次」為第7名；第8名為以禪學講述人生的「別對每件事都有反應」；第9名是瑞典最暢銷心靈書「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」。

「老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼」入榜第10名。此書是作者小林美希實地採訪日本現況的調查報告，書中提出許多犀利拷問，例如生產、家事、育兒的壓力都得獨自面對而產生「咦？我沒有老公嗎？」懷疑，此書去年在台灣社群引起熱烈迴響。

至於電子書部分，去年最熱門前5名依序為「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」、「蛤蟆先生去看心理師」、「原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則」、「持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法」、「底層邏輯：看清這個世界的底牌」。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，1月6日起到1月15日止，只要在新店分館借11本書，可免費獲得精美閱讀書袋，讓民眾把新年新希望全部「袋」著走。詳細活動資訊，可到新北市立圖書館網站查詢。

原子習慣 圖書館

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