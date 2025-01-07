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慈濟、慈大攜手台灣建築中心 從輔導與教育共推淨零永續綠建築

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為慈濟基金會提供
照片為慈濟基金會提供

淨零永續、合作共善！」為落實臺灣2050淨零轉型目標，依循臺灣2050淨零路徑推動，慈濟基金會、慈濟大學攜手財團法人台灣建築中心，針對淨零減碳、永續綠建築方向，1月6日下午在慈濟臺北東區聯絡處三方正式簽署MOU，將共同推動「淨零建築」，進行人員教育訓練以及場域診斷輔導等措施，導入建築能效評估概念及技術，使各場域完成「建築能效評估」基礎及進階準備工作，逐步發展成為人與環境間友善共好的環境教育場域。

三方簽約代表分別由台灣建築中心由崔懋森董事長、慈濟基金會顏博文執行長、慈濟大學劉怡均校長進行合作備忘錄簽署，台灣建築中心江欣政執行長、林杰宏副執行長，慈濟基金會劉效成副執行長、執行長辦公室王運敬主任，慈濟大學永續發展辦公室江允智主任，基隆市及桃園市建築師公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、慈濟志工等人共同見證。

慈濟基金會顏博文執行長表示，慈濟遵循《慈濟願景白皮書》內容的「友善環境」和「友善地球」，營造永績且和諧的地球家園，建立人與土地、人與自然、人與人的友善和諧關係，慈濟並落實碳盤查，針對氣候變遷、環境災難等，推動減災工程及防災教育，並建置災害救援資訊平臺，降低災害衝擊。

建築中心於2024年11月12日在慈濟大學特地舉辦「迎接淨零碳排、挑戰建築淨零轉型」講座，崔懋森董事長感謝本次簽約藉由多方攜手合作，分享資源、知識或技術的過程，協助慈濟基金會、慈濟大學所屬建物及場域，成為友善共好的環境教育場域，同時達成政府淨零建築目標。

劉怡均校長指出，既有的舊建築如何有效轉型，落實節能、淨零、減碳，需要相關專業的人才及培育，慈濟大學很榮幸可以成為東區淨零碳排人才培育中心，設立永續防災相關學程，透過合作發展有效整合各方資源，促進專業知識和經驗的交流，創造共贏願景。

台灣建築中心江友直經理透過簡報說明，中心將規劃「淨零建築人才培育講習課程」，提供教育訓練及教材資源(培訓活動講義資料及數位課程影片資訊)，雙方依據課程講授內容，以「建築低蘊含碳」或「建築能效評估」概論內容為標的，辦理北、中、南部各一場次約2至3小時的免費講座課程，同時進行宣導講習，並提供參與學員參訓證明。

慈濟基金會北區總務處陳柏文室主任表示，慈濟將以基隆、桃園兩處靜思堂為淨零場域診斷輔導目標，慈濟總務團隊透過台灣建築中心教育訓練支持及專業技師、建築師專業協力，逐步完成建築能效評估工作。慈濟大學則協力培養種子師資，助於傳遞淨零建築知能，辦理培訓活動以促進淨零建築交流討論。

另外，中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會則透過地方分會網絡，遴選合適的在地會員技師及建築師，認養慈濟基金會在地建築場域，擔任建築能效評估專業諮詢輔導角色，協助基金會各地靜思堂總務人員完成建築能效評估及申請。

聚傳媒

建築師 慈濟 淨零

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