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急診醫護被要求N95？疾管署說明佩戴口罩建議

中央社／ 台北7日電

有醫護人員在網路社群媒體上說，所工作的急診室因應麻疹開始要求配戴N95口罩工作。疾管署今天說，若醫療人員有暴露風險，15年以上未接種MMR疫苗者，建議佩戴N95口罩。

衛生福利部疾病管制署今天表示，麻疹中部醫院群聚新增2例確診，為30多歲與40多歲男性，分別為陪病者與看護，此群聚共匡列接觸者3123人，為5年來麻疹群聚匡列最多人數，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日；另新增2例境外移入。

對於今天有醫護人員在社群媒體Threads上表示，醫院內要求急診人員戴N95口罩上班。疾管署發言人曾淑慧說明，針對本土麻疹疫情佩戴口罩建議，醫療照護人員應落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險，且15年內未接種MMR 疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會。

民眾部分，曾淑慧說，民眾出入醫療機構應落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議配戴口罩；她並提醒，現在是呼吸道病毒活躍時期，建議民眾非必要不要進出醫療機構。

疾管署表示，新增麻疹個案中，部分個案曾於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史，並有搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡；如有曾於相同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫。

如被匡列為接觸者，疾管署提醒，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，切勿自行就醫；並應避免出入公共場所、儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守，依傳染病防治法可處新台幣6至30萬元罰鍰。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

口罩 疾管署 麻疹

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