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預防腦中風／AI判讀心電圖 5個月1.5萬人追出300多人疑似心房顫動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供
台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供

國際扶輪社與與腦血管疾病防治基金去年8月展開合作，推動中風預防篩檢服務計畫，透過使用AI技術判讀的可攜式心電圖記錄器，深入社區為民眾篩檢心房顫動，預防中風發生，5個月期間在雲林檢測1萬5千多人，其中300多人疑似心房顫動，即時轉至合作醫院心臟科接受診治，降低腦中風發生機率。

台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視，並利用先進的人工智慧（AI）技術，精準分析心電圖資訊，提前篩查出中風的風險。

台大雲林分院內科部主任林亮宇表示，統計上心房顫動的患者腦中風的機會比正常人高出5倍以上，且男性大於女性，有腦血管的隱形殺手之稱，早期發現心房顫動可有效預防腦中風發生。

國際扶輪D3470區總監林庚賢表示，扶輪社去年8月與腦血管疾病防治基金會合作，共同推動中風預防篩檢服務計畫，利用HRV可攜式心電圖記錄器來檢心房顫動，因屬非侵入性心律檢查，簡易方便且可透過AI即時判讀產出報告，短短5個月內已檢測超過1.5萬人次，發現疑似心房顫動300人以上，當場給予轉介單。

台大雲林分院長馬惠明表示，很多人有心房顫動而不自知，若引發中風，可能造成失能、臥床，影響生活品質，被發現有心房顫動症狀的民眾，可以透過衛教、服藥，或是電燒等治療方式防止中風。

今天現場篩檢活動吸引500位民眾參與，透過AI即時判讀出112民眾有異常，後續由現場醫師判斷為心房顫動有10人，當場協助至心臟內科門診追蹤。

台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供
台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供
台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供
台大醫院雲林分院今天與國際扶輪3470地區雲林分區，舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及口腔癌、子宮頸癌、乳癌和大腸癌等常見癌症篩檢的重視。圖／台大雲林分院提供

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