麻疹監測者達5年新高 疾管署建議2狀況醫護可戴N95口罩

麻疹傳染力高，中部醫院群聚累計16例確診；台北榮總高度警覺，進入隔離區的醫護人員要穿隔離衣、戴N95口罩，台大也列入院內疫情通報。疾管署發言人曾淑慧表示，醫護人員在工作場所如果有暴露風險，並且15年內未接種MMR疫苗，或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者可配戴N95口罩，降低感染機會。

中部醫院相關監測者累積3123人，為麻疹近5年接觸者最高，監測到1月23日，其中1609人監測期滿。麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

台北榮總前院長張德明在臉書表示，在門診遇到有麻疹接觸史個案，系統立刻跳出警示要他穿上防護衣、N95口罩。台大醫院醫務秘書陳彥元則說，透過疫情通報提醒院內醫護人員，打針、抽血等介入時，可配戴口罩、頭套等隔離等防護措施，近期也將麻疹警示納入。

曾淑慧提醒醫師提高警覺，病人就醫時落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史；若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

曾淑慧說，醫療照護人員應落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險,且於15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會。民眾及醫療照護人員佩戴口罩建議民眾出入醫療機構應落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並依醫療機構建議佩戴口罩。

疾管署也提醒被匡列為接觸者的民眾，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。

曾淑慧呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 （MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

曾淑慧建議1981年以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。