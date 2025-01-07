醫院麻疹群聚擴大！看護、陪病者中鏢 北中南都有足跡

麻疹疫情再擴大，疾管署發言人曾淑慧表示，麻疹新增2例中部醫院群聚相關，分別為陪病者及看護，以及2例越南及印度的境外移入，可傳染期間有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史並有搭乘大眾運輸，呼籲民眾留意。中部醫院群聚相關累積16例，接觸者共3123人，監測期至1月23日。

新增2例中部醫院群聚事件相關的麻疹個案，分別為30多歲男性陪病者和40多歲男性看護；另2例境外移入為50多歲從越南入境的女性及30多歲從印度入境男性（案4）。4例個案在去年12月23日至2025年1月1日間發病，並於2024年12月28日至2025年1月4日出疹。

由於確診個案有公共場所活動史，地方政府已經公布足跡，疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒民眾，如有曾相同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

中部醫院相關群聚事件迄今共計確診16例，包含2024年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，衛生單位已掌握接觸者共3,123人，其中1,609人監測期滿；本起群聚事件將監測至2025年1月23日。另越南及印度境外移入個案接觸者衛生單位持續匡列中，預計將監測至2025年1月23日。

我國去（2024）年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。

去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。另國際疫情部分，亞洲部分國家自2024年下半年疫情上升，越南去年全年累計逾3.8萬例疑似病例，其中確診逾6,700例，相較2023年確診數已逾百倍，死亡13例，多數病例來自南部地區，惟北部地區病例數亦呈上升趨勢，有持續擴散趨勢；南亞印度於2024年累計報告近2萬例，疫情雖較上半年趨緩，每月通報仍逾千例上下，該國於2023年報告6.5萬餘例，僅次於剛果民主共和國31萬餘例。

疾管署提醒被匡列為接觸者的民眾，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。