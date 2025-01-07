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年貨大街這樣買 迪化街：乾貨價格略漲 香菇持平

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
年貨大街記者會。記者邱書昱／攝影
年貨大街記者會。記者邱書昱／攝影

2025台北年貨大街於1月11日到27日登場，台北市商業處今天舉辦記者會，由於適逢年貨大街30周年，今年推出無菸逛街、免費接駁專車外，商圈也與30年老舖合作推出優惠。迪化商圈發展促進會分析，今年乾貨恐上漲，但香菇價格持平，預計業績朝20億元邁進。

台北市副市長林奕華表示，從1996年創始的迪化街邁入30年，今年推動無菸年貨大街，活動期間全面禁菸之外，相關局處也會共同取締稽查。另外，延續去年好評的免費接駁車，並擴大到迪化街北街、捷運北門站至迪化街商圈。

迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，今年適逢30周年，迪化街30年以上的店家也攜手推出相關優惠，尤其今年春節假期長，預估人潮會比去年150萬更多，業績也朝去年的17億元邁進到20億元目標。

鄭玟和說，今年乾貨受到國際運費等關係，包含野生類的干貝、海帶，預估會上漲1.5成到1成左右，反而是養殖類的香菇等價格持平，「不過，最近天氣寒冷，乾貨的採買量預估會成長。」

鄭玟和也說，為了打造舒服的購物環境，除了配合市府的無菸政策之外，也會增加垃圾分類，落實對於社會環境責任。

商業處補充，台北年貨大街30周年也攜手了周邊的10大年味商圈，包含台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈等。同時，串接線上線下年貨，也在momo平台上嚴選百家的線上專區，動動手指就能輕鬆採買。

另外有關免費接駁專車，商業處表示，在1月11日到27日，每天下午1點20分到晚上8點20分發車，分為行經捷運北門站到南京西路口、涼州街、民生西路口，最後到迪化街的南京西路口，以及北門站直行到迪化街的路線，提供民眾選擇。

今年適逢台北年貨大街30周年。記者邱書昱／攝影
今年適逢台北年貨大街30周年。記者邱書昱／攝影

北門 年貨大街 迪化街

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