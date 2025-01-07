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6旬婦靜脈曲張惡化 醫：心肺衰竭、肺栓塞機率高

中央社／ 台中7日電

台中60歲婦人受靜脈曲張困擾，澄清醫院中港分院說，婦人已惡化近第5期，腿部色澤變深、有濕疹與硬結，代表下肢血液無法回流，肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克機率高，不可輕忽。

澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川今天表示，這名60歲婦人已受靜脈曲張困擾6年，尤以右腿搔癢、腫脹、浮青筋等症狀日益嚴重，期間遍尋名醫嘗試各種療法，仍沒有得到好轉，5個月前就診，發現已是靜脈曲張第4期，趨近第5期了。經進行微創靜脈曲張抽除手術，將病變的靜脈完全挑除，穿3個月彈性襪，目前順利康復。

呂明川透過新聞稿說明，靜脈曲張依據患部位置、原因、面積等要素，判定其嚴重程度，而患者即將惡化至第5期，是很危險的級別，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、患者本身感到非常不舒服，這代表下肢血液無法正常回流心臟，有更高機率發生肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克，因此萬不可輕忽。

有關靜脈曲張的治療方式，呂明川強調，當保守治療無效，會建議侵入性療法，微創靜脈曲張抽除術能精準定位患部、局部麻醉，以小切口進行曲張的靜脈勾除，縮短恢復期、減低疼痛、快速康復、降低風險，且不用擔心會再復發。

呂明川提醒，靜脈曲張是常見的慢性疾病，年紀、懷孕、菸酒檳榔食用者與久站久坐行業別，都是高風險群，務必留意做好預防，建議避免長時間久站久坐、定期運動促進循環、做好體重管理、均衡飲食，並適度抬腿與按摩以舒緩下肢壓力，如有發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是初期或前兆，要及早就醫預防病程發展。

患者 靜脈曲張 風險

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