春節疏運回鄉替代道路這樣走 90條客運65折優惠

今年春節假期有9天，公路局北區養護工程分局預估北部地區南下返鄉車潮在1月24日下午5時至28日上午會陸續湧現，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。新竹監理所也說，今年90條國道路線有票價6折優惠，相對往年的85折，折數更多，希望能促進民眾多加搭乘。

北區養護工程分局分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮，首波為1月24日下午5時至28日上午除夕，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下台15線70公 里鳳鼻至76公里竹市延平路會有較多車流。

第2波初一參拜、短途走春，29日大年初一全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。第3波初二30日回娘家、初三31日中長程出遊出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

第4波預估31日初三下午1時起至2月2日初五出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。而北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期29日初一至31日初每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街至大溪慈湖、台3線關西至峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規畫部分，預定1月31日初三至2月2日初五每日12至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

北區養護工程分局說，去年3月實施大貨車降速管制措施後，今天針對20噸大貨車行車速限，將採嚴格降速管理措施，台66線新屋交流道至大溪端路段，預計今年4月1日起實施20噸以上大貨車速限80公里，提醒多加留意。

春節期間90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，相較往年85折，希望促進民眾多搭乘，其次在轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。本次春節加碼優惠75條指定幸福巴士路線同樣享有轉乘優惠。