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流感升溫 北部30多歲女同時感染新冠、流感住加護病房

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明，流感、新冠特殊病例。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明，流感、新冠特殊病例。記者李青縈／攝影

類流感疫情持續上升，疾管署發言人曾淑慧表示，類流感門急診就診人次約12萬7千人次、診就診病例百分比達12.6%，疫情呈上升趨勢，處流行期。流感疫情預計在農曆春節前後達高峰，屆時每周恐高達15萬人次就診。

國內上周新增43例流感併發重症病例，以及6例死亡都未接種流感疫苗。防疫醫師林詠青表示，其中死亡個案中最年輕者為50多歲南部男性，具有癌症病史但沒有接種流感疫苗，去年8月因為癌症持續住院，並在12月下旬出現發燒、呼吸困難等症狀，為感染H1N1流感併發肺炎。雖然有開立抗病毒藥物，但肺炎日漸惡化，發病2周後在1月上旬過世。

另外，流感重症中最年輕者為北部10多歲女童，有先天代謝性疾病並且在12月下旬接種流感疫苗。然而，林詠青說，女童疫苗接種2天後出就出現燒、呼吸費力，經過快篩確認為感染A型流感，醫師給予口服抗病毒藥物後返家，但隔天症狀變嚴重，痰變濃、發紺缺氧等再度就醫，給予抗生素跟流感抗病毒藥物，目前住院10天，仍在加護病房。

本流感季自去年10月起截至今年1月6日累計412例，死亡病例累積91例，死亡數為近十個流感季同期最高。疫情中心副主任李佳琳表示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主。而國際疫情部分，北半球流感疫情自2024年12月以來活動度迅速上升，其中，往來頻繁國家中日本及韓國驟升，預期活動度將持續上升。

另外，新冠重症上周新增15例新冠併發重症本土病例，較前一周10例略增；自去年9月1日起截至今年1月6日累計436例，其中95例死亡。林詠青指出，一名北部30多歲女性，有神經系統的慢性病，沒有接種JN.1疫苗或流感疫苗，去年12月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水，有口服成藥也去門診就醫，但症狀沒改善；12月下旬到急診發現同時感染新冠跟流感併發肺炎重症，雖然已經服用2項抗病毒藥物，但目前住院10天，還在加護病房治療中。

全球新冠病毒陽性率呈上升趨勢，歐洲、東南亞及非洲區上升，其他地區則呈持平或下降，鄰近國家日本病例數持續上升，美國近期陽性率、急診就診率及住院率皆呈上升趨勢，全球新冠變異株以KP.3.1.1及XEC為主流變異株。

流感疫苗 流感病毒 疫情

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