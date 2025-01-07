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春節將至 外交部籲國人赴日旅遊投保、慎防求職詐騙

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
圖為桃園機場出境旅客。記者季相儒／攝影
圖為桃園機場出境旅客。記者季相儒／攝影

國人喜愛赴日旅行，農曆春節可望迎來旅遊高峰，台灣日本關係協會秘書長范振國在外交部例行記者會呼籲國人，赴日旅遊時投保足額醫療險；此外，日前發生多起赴日打工詐騙案，國人應避免輕信誇大不實的廣告，淪為車手。

范振國表示，最近發生多起台灣人以觀光旅遊名義赴日，實際上是相信「輕鬆赴日，邊玩邊賺」的不實廣告，被騙至日本成為車手，手法多樣猖獗。

范振國表示，日方已加強警戒與偵查，部分台灣人被捕後不願讓台灣駐日的館處知道，因此難以掌握具體數字；可以確定的是，通報案量持續成長；他呼籲民眾，不要輕信誇大不實的求才廣告，貪圖高薪卻淪為詐騙幫凶。

此外，范振國表示，入冬以來發生多起國人在觀光期間身體不適就醫案例，尤其是老年人突發腦溢血等心血管疾病，往往需要開刀住院、進入加護病房療養，或者安排醫療專機返國，動輒花費700萬至1000萬日圓（約新台幣145萬元至207萬元），造成家屬龐大負擔。

農曆春節將迎來國人旅遊潮，范振國呼籲，國人春節旅遊時可以投保足額醫療險，若有意外狀況也能多分保障。

台灣人 外交部 日本 春節 詐騙

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