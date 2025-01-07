麻疹疫情風暴蠢蠢欲動 高市5人出現疑似症狀

首例本土麻疹確診病例、台中30多歲男子，跨年元旦前後到高雄趴趴走，目前已累計匡列200人自主健康監測中。衛生局表示，今天有5人出現疑似症狀，其中2人已排除、1人檢驗中，另2人仍在觀察症狀是否符合。為避免麻疹疫情擴大，衛生局呼籲曾與麻疹確診個案搭乘同一班高鐵同車廂旅客，盡速與衛生局聯繫。

一名台中30多歲男子去年底到醫院陪病，因同病房個案麻疹確診而被匡列為接觸者，但未遵守自主檢康監測，去年12月底一連兩次南下到高雄訪友，12月31日與友人相約到三多商圈、前鎮區遊玩，未料隔天、即1月1日出疹，2日就近到診所看診。

診所醫師從男子全身出診及口腔出現麻疹典型柯氏斑，診斷為麻疹確診病患，立即通報高市衛生局，目前收治在高雄負壓病房隔離中，除循足跡匡列185人自主健康管理，也發文尋找與麻疹確診者搭乘同一班高鐵車次乘客，現有16名旅客已主動聯繫衛生局。

副局長潘炤穎說，高雄自主健康監測人數累計到200人，為不讓麻疹疫情進一步擴大，每天追蹤這200人健康狀況，「像顧老佛爺一樣，天天請安問好」，身體稍有不舒服趕快安排就醫。

潘炤穎指出，麻疹傳染力極強，比Covid-19肺炎傳染力還強，很容易迅速擴散，尤其密閉車廂內，傳染風險高，因此一再呼籲乘客主動回報，不過他也提到高雄歷經Covid疫情，負壓病房醫療量能非常充足。

潘炤穎表示，今天5人出現疑似症狀，其中2人已排除，另1人檢驗中，剩餘2人在觀察症狀是否符合，仍在自主監測中，他強調高雄麻疹疫情仍在可控範圍內，尚未有明顯擴散風險產生。

他強調，MMR疫苗是國家疫苗政策重點，幾乎每個人都接種過MMR疫苗，存在保護力，一般而言麻疹重症、死亡風險很低，至於40歲以上經歷過麻疹大流行年代，若出過疹子，保護力比較長久，幾乎可終生免疫。

針對有醫護在社群平台貼出醫院群組通報「全急診護理人員上班請戴N95」，對此潘炤穎表示，急診第一線醫護接觸風險高，建議戴上N95口罩做好個人防護，避免感染造成院內群聚。

高雄長庚全院高度戒備中，指出「麻疹」屬高度空氣傳染性疾病，依據疾病管制署及本院工作守則，照護麻疹（或疑似麻疹）個案須佩戴N95口罩及落實空氣防護措施，才能確保個人的健康。