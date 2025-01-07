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麻疹風暴襲台！有接觸即中鏢？醫揭感染關鍵「無關時間長短」

聯合新聞網／ 綜合報導
國內麻疹確診患者有增加趨勢。示意圖／聯合報系資料照片
國內麻疹確診患者有增加趨勢。示意圖／聯合報系資料照片

隨著全球麻疹疫情升溫，國內麻疹風暴確診感染的個案越來越多，相關足跡也不斷曝光。台灣今天也有急診護理人員接到指示上班得戴上N95口罩。小兒感染科李尚謙醫師示警麻疹暴露的風險，而且其傳染率非常高，只要跟確診者曾同在一個空間內即可能中鏢，「跟相處時間長短沒關係」！

李尚謙在臉書粉專舉例，若遇到搭飛機時同機內有麻疹病人，並不是全機乘客都處於暴露風險內，而是同一排加上前後兩排乘客和機組人員。在醫院則是前半小時以及後兩小時暴露的所有人。如果是兒童醫院或者兒科診間則是不管時間，所有人都是處在風險中。

李尚謙也解釋，麻疹感染傳染期是「出疹前後4天」或「發燒前1天至退燒後3天」，其通報定義為出疹且發燒大於38度C，並具3項條件之1都算，包括：

咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎，3種症狀之1

無麻疹相關疫苗接種史

發病前3周內曾有麻疹流行地區旅遊史

至於麻疹暴露後預防措施則為72小時，也就是3天內，可以施打麻疹疫苗，如果在6天內則施打免疫球蛋白。

最重要的是，如果懷疑自己感染麻疹，一定要去急診。李尚謙呼籲不要跑去醫院門診或者一般診所，另外診所的護理人員也不要把疑似麻疹病人轉到醫院的感染科門診，而是應該轉到急診。

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