戴口罩難防麻疹 台大教授：45歲以下民眾打疫苗追加劑

全球麻疹疫情升溫，台灣也發生近年最嚴重的醫院群聚事件。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，新冠疫情導致許多新生兒未施打疫苗，加上國外旅遊頻繁，都是讓感染升溫的原因，現年45歲以下民眾，因疫苗保護力年限已至，建議在國家疫苗充足的前提下，接種追加劑，才能有效防堵疫情。

「麻疹傳染力強大，一人罹患麻疹可傳給至少20人。」陳秀熙表示，東南亞國家如越南、柬埔寨等疫情嚴重，隨國際旅遊讓疫情蔓延至日本、韓國及台灣，因此國外旅遊反台民眾需特別注意是否遭到感染。麻疹患者多數無症狀，有症狀者則會出現結膜炎、舌部斑點蔓延全身等情況，少部分脆弱族群仍會演變為肺炎，呼籲民眾特別留意。

為預防院內感染，已有醫學中心設定讓電腦示警醫護人員，遇門診病患有麻疹接觸史時，配戴N95口罩並穿上防護衣。陳秀熙表示，防疫必須落實精準口罩措施，醫師面對高危險族群時，可配戴N95防護，但麻疹是空氣傳播疾病，民眾生活中即使多數時候佩戴口罩，因吃飯等原因拿下口罩時，仍有可能被感染，建議仍需要透過接種麻疹疫苗防疫。

「隨國際疫情升溫，各國都在搶疫苗，若國內疫苗足夠，仍建議1980年後出生的民眾應接種疫苗追加劑。」陳秀熙表示，1980年以前，國內尚未推行麻疹疫苗接種政策，民眾多透過自然感染產生麻疹免疫力，其效果延續較久，1980年後民眾接種疫苗，不易自然感染麻疹，產生保護力，但疫苗的保護力延續時間大約10年，因此建議補打追加劑。

陳秀熙強調，麻疹有別於呼吸道傳染疾病，非藥物介入措施（NPI）防疫措施，如隔離檢疫等效果有限，建議仍須落實疫苗接種，尤其5歲以下兒童是麻疹脆弱族群，近期年節將至，密集接觸機率提升，麻疹傳染率也預期增加，建議列為優先接種疫苗的族群。