返鄉過年哪天最不塞車？一票網友狂推這天：一路順暢

春節即將到來，有不少民眾都會開車返鄉過年。對此，一名網友分享，今年過年打算從台北開車回高雄，好奇「春節連假哪天南下不會塞車？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「春節連假哪天南下不會塞車？」為題，指出自己今年備從台北開車回高雄過年，因為沒有在過年開車返鄉的經驗，加上之前某次連假，塞車開了8小時，讓他好奇到底哪天出發，才比較不容易遇上塞車。

貼文一出後，多數網友都表示「只能跟你說千萬別走61，我去年騎重機差點崩潰，新豐到南寮走走停停，都想下來用牽的」、「搭高鐵擠比你開車好不少」、「感覺今年不太會塞，很多人都會提早放」、「去年清明連假第一天，從台北開了7小時才到北港，而且連休息站都進不去…」、「這種除夕在周二的，南下都不太會塞啦，重點是回程北上，南下很多天能分流，北上時間很集中」。

此外，最多網友推薦除夕當天南下最不塞車，紛紛指出「除夕，你大約17點出門，可能22點前就到高雄了」、「除夕晚上19點到半夜都很順」、「除夕的15、16點後車就很少了沒錯，但那時間才回家有可能會被念」、「除夕吃飯睡覺時間絕對不塞」、「除夕最不塞」、「除夕當天晚上22點，桃園到屏東3小時」、「有一次除夕晚上20點開，一路大順暢」、「我往年大都是除夕早上10點前上高速，都還算順暢」。