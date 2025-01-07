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虧損又加碼投資…工程師淪「股市賭徒」 就醫驚覺染上新興成癮症

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市1名科技業工程師因沈迷股市影響生活，就醫才發現得了「嗜賭症」。示意圖／Pexels
桃園市1名科技業工程師因沈迷股市影響生活，就醫才發現得了「嗜賭症」。示意圖／Pexels

桃園市1名年近40歲的科技業工程師，原本工作穩定、家庭美滿，卻因沈迷股市嚴重影響生活，接連虧損更讓他越陷越深，所幸妻子陪同他至桃園療養院身心門診治療，才漸漸脫離「嗜賭症」。桃療指出，賭博成癮是現代人常見的症狀，也需要被積極正視。

科技業工程師阿佑起初將賭博視為小額投資，幾次獲利的經驗，卻讓他的投注規模逐漸擴大，即使不斷虧損，他仍執著想要「回本」。

雖明白投資該建立在審慎評估上，但下注時的快感總是壓過理性。他開始瞞著妻子動用家中儲蓄、舉債加碼，讓虧損持續擴大。每次交易後的懊悔感雖強烈，當衝動再起仍難以克制。妻子發覺他不僅對家庭生活冷淡，整個人也變得疲憊。她因此堅持陪同阿佑尋求心理諮詢，希望專業協助能讓他走出困境。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥醫師指出，臨床上類似的案例越來越常見，特別是因為智慧型手機盛行，接觸賭博性質活動的管道越來越便利多元，更加增長這個問題的嚴重性。根據美國精神醫學會發布的精神疾病診斷標準第5版「DSM-5」，將這樣的臨床問題，正式稱為「嗜賭症」，也就是俗稱的「賭博成癮」。

研究也顯示，20多歲的年輕人是賭博人群中增長最快的群體，甚至許多孩子更早開始接觸賭博。一項2018年加拿大調查顯示，年齡在12至18歲的青少年中，有近3分之2在過去1年內參與賭博或類似的活動，這些早期接觸賭博的行為將增加心理壓力。

桃療提醒，賭博成癮是一種需要被積極正視的問題，透過整合式的精神與心理評估，擬定適合的行為治療策略，必要時輔佐以藥物治療的協助，並以腦科學工具來協助鑑別與治療，可以幫助身陷賭博成癮困擾的人，早日走出困境，重回原本安穩的人生軌道。

桃園 股票 賭博 醫師

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