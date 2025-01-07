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健康從大數據開始 「上醫」科普片首播

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國衛院與國科會7日宣布推動科普片「上醫」，盼讓民眾了解精準醫療與預防概念。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國衛院與國科會7日宣布推動科普片「上醫」，盼讓民眾了解精準醫療與預防概念。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】維持健康要從數據、飲食、智慧醫療做起，因為預防疾病很重要，所謂「上醫治未病」將以科技化方式落實！國衛院7日推出「上醫」科普影片，院長司徒惠康表示，黃帝內經說治已病之病是「下醫」，最好的「上醫」是「治未病之病」，而這要透過智慧醫療、生活作息、飲食作起。影片盼讓更多觀眾了解精準健康、智慧醫療等概念。

上醫從均衡飲食做起

影片由金鐘獎'導演夏紹虞操刀，由知名演員魯文學飾演的老教授黃光和因罹患阿茲海默症，希望透過「上醫」的研究計畫，將預防醫療、智慧醫療與全齡健康等概念流傳給2位徒弟。

一位是周儒欣，她飾演宜蘭偏鄉駐地醫師劉宇蓁，在當地與居民溝通健康飲食觀念，包括少油、少鹽等，從日常讓民眾身體更健康。

蕭子墨飾演的是研究員郝建安，他的妻子、音樂家涂孟靖是由詹凱琪飾演，一邊是智慧醫療的實踐，一個是音樂、戲劇治療的介紹，盼藉影片讓更多人了解治療的不同形式。而智慧醫療、預防醫學、科技穿戴裝置與身體調養等概念，則由覺婉榕飾演的獨立記者安慕希，透過走訪、調查與記錄，帶領民眾了解如何用現代科技落實「上醫」。

預防醫學用科技落實

「上醫」一片將於12日至26日的周日下午3點到4點在民視首播。司徒惠康表示，影片將很多艱澀的醫學知識用較科普的模式呈現，要推動全面預防醫學，要有基因、流行病學、數據分析、統計等各類知識，還有穿戴式的智慧手表、手機等結合，但古時候黃帝內經就已經有「治未病之病為上醫」的概念，他相當佩服。

魯文學笑說，他現在會問AI每天的飲食建議，讓大家會心一笑。他也說這就是智慧醫療與預防概念的結合。

國科會國合處處長李旺龍也指出，許多民眾仍停留在西醫看病的概念，但其實身體是不同部位協同運作的系統，若能有更好的監控與預防，可讓民眾身體更健康。

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健康飲食 影片 醫學

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