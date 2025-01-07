去年緝獲毒品逾2,700公斤 基隆關：年節加強查緝

財政部關務署基隆關7日表示，農曆春節將至，為防堵走私菸、酒、農產品及各項管制貨物，維護國人健康並確保國課，海關將持續加強各項查緝作為，提升巡緝密度，全力守護國家邊境安全。

基隆關公布去年度查緝走私成果，其中緝獲各級毒品達2,725餘公斤，包含第一級毒品海洛因17.147公斤、第二級毒品MDMA 80.424公斤、第二級毒品大麻花178.417公斤、第三級毒品溴去氯愷他命102.22公斤、愷他命609.178公斤及第四級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命199.48公斤、第四級毒品三級丁氧羰基愷他命101.1公斤、1-甲基苯基-1-丙酮1,437.24公斤等，緝毒成果豐碩。

基隆關強調，海關於通商口岸職司關稅稽徵、查緝走私及執行邊境管制三大任務，尤其對危害社會治安之毒品查緝更是不遺餘力，除持續運用各式X光檢查儀、拉曼光譜儀等現代化查驗科技，同時建置部署緝毒犬隊，並導入AI人工智慧及大數據分析等先進風險管理機制，24小時全天候針對高風險貨櫃物進行查緝，期能有效遏止不法走私。