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麻疹疫情升溫！北榮系統示警醫師戴N95、台大納疫情通報

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全球麻疹疫情升溫，台灣也受影響，截至去年12月30日累計29例病例，其中2例為醫院群聚個案，全台醫院均提高警戒。示意圖，本報資料照片
全球麻疹疫情升溫，台灣也受影響，截至去年12月30日累計29例病例，其中2例為醫院群聚個案，全台醫院均提高警戒。示意圖，本報資料照片

全球麻疹疫情升溫，台灣也受影響，截至去年12月30日累計29例病例，其中2例為醫院群聚個案，全台醫院均提高警戒。台北榮總前院長張德明在臉書表示，在門診遇到有麻疹接觸史個案，系統立刻跳出警示要他穿上防護衣、N95口罩。台大醫院醫務秘書陳彥元則說，麻疹警示已列入院內疫情通報。

根據疾管署疫報，近期新增3例麻疹病例，其中2例為醫院相關麻疹群聚個案，另1例為自柬埔寨移入。截至去年12月30日，累計29例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中19例為國內感染病例，另10例為境外移入病例，感染國家分別為越南、馬來西亞、柬埔寨各2例、泰國1例，另航空器感染3例。

陳彥元表示，台大醫院蒐集疫情相關報導，包括由地方衛生局或衛福部疾管署公告的重大疫情資訊等，透過疫情通報提醒院內醫護人員，打針、抽血等介入時，可配戴口罩、頭套等隔離等防護措施，近期也將麻疹警示納入，臨床醫師詢問病史時，若發現接觸史、類似症狀，都會提高警覺，麻疹數高傳染力、鮮少致死的傳染病，通常只會列為注意事項，經過訓練的醫師會知道如何應變。

國衛院感染症與疫苗研究所長陳宜君表示，麻疹臨床症狀與皮疹相似，鑑別診斷困難，加上屬空氣傳播疾病，傳染力在已知感染症中「數一數二強」，不是穿戴防護衣、N95等生物防護措施即可防止，且一旦遭感染，病人不僅會發燒、起疹子，根據國際文獻，病人會出現感染後腦炎等變化，甚至造成孩童死亡，最好的防治作法，是20至40歲民眾應主動補打疫苗。

N95 台大醫院 榮總 疫情 麻疹

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