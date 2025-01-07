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未來國旅補助有條件 觀光署：天災才考慮

中央社／ 台北7日電

未來國旅補助將設下條件，交通部觀光署長周永暉表示，未來國旅補助只有在天災時才會啟動，而花蓮因403地震受到的衝擊去年已有實施補助，因此今年不會再有花蓮補助。

為了振興花東旅遊，交通部觀光署去年推出花東旅遊補助，其中花蓮部分帶動225萬人次遊花蓮。

不過未來國旅補助將會有條件，周永暉向媒體指出，未來國旅補助只有在天災時才會啟動，而花蓮部分今年不會有補助來帶動觀光。

為了協助觀光產業，行政院將在年前招開觀光諮詢會議，周永暉表示，目前預計訂在21日或22日召開，預計會針對業界關心的內容進行討論，包含旅宿業缺工、來台旅客、航空公司增加航班跟航點等內容。

針對來台旅客，周永暉指出，今年來台旅客人次仍設定千萬人次目標，而日均消費額的目標則訂定在185美元到195美元，他將擇期去拜訪商業署，研商相關配套措施，希望可以提高旅客消費。

周永暉指出，要提振觀光產業，必須要跟AI結合，因此要擴大觀光產業博覽會，今年將會新增在高雄舉辦，對外的旅展、媒合會及博覽會也是未來的重點。

周永暉表示，觀光服務分處也將會持續設點，今年包含荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨、美國西雅圖等都會設點，並且要鎖定歐美的轉機旅客，用主題式旅遊，像是賞鳥等，吸引旅客來台。

周永暉 國旅補助

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