兒子同學媽開名車「哭窮」！她資助怒喊被騙 網不挺：人家只是低調

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，她兒子同班同學的媽媽經常跟她「哭窮」，於是就常拿水果資助她，後來親眼目睹她老公開百萬進口轎車接送，並得知家中裝潢豪奢，讓她突然清醒，直呼「該需要幫助的，是我吧」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，她半年前認識了兒子同班同學的媽媽，因為經常在附近公園相遇，在閒聊中得知他們是從外地移居過來的，目前尚有房貸未清，家裡只有他老公一人在上班，家中經濟很吃緊，於是這位媽媽就常常跟她「哭窮」。

原PO指出，自己娘家是開水果店，因此就常常拿水果送給她，心想多少資助她一下。但是有一天，原PO看到她的老公開著市價數百萬名車來載她，而且還聽說她家中裝潢是豪宅等級，讓原PO突然清醒，忍不住怒喊「該需要幫助的，是我吧」，有種受騙的感覺。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「以職業媽媽的想法，能在家當全職媽媽，不會窮到那去」、「其實該稱讚的是你善良的心」、「懂你的感覺」、「很多這種人，利用你的善良」、「有錢人都很會裝窮，沒錢的人都很大方，太有同情心的人，都存不了錢」。

此外，還有網友指出「有錢人最會哭窮了」、「越有錢越好過的，越會唉」、「我的客戶越有錢的越會唉，買名車、買好幾千萬的房子，眼睛眨都不眨，繳個幾千塊的稅金，可以念很久」、「真的，越有錢的越會哭窮」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「有一種可能，人家只是想低調」、「我覺得有時候只是自己同情心氾濫，她所闡述也是事實，只是自己多補腦了一些」、「其實很多有錢人更節儉而已，不然買名車的錢從哪來」、「就是因為錢拿去買名車豪宅，所以沒錢就哭窮啊」、「哭窮有理，難道到處說自己富裕不缺銀子嗎？」。