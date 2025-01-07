觀光諮詢會議21日登場 觀光署盼增免稅店提高旅客消費

去年觀光署原定1000萬人次國際旅客來台，受天災等影響，全年僅785萬人次，未如預期達到疫情前水準。觀光署長周永暉指出，1月21、22日預計與觀光業者召開新政府上任後的首場「觀光產業振興諮詢會議」，今年在日均消費額希望增加至185美元，同時規劃增加免稅店據點，讓外國客購物更方便。

周永暉指出，現在全球觀光趨勢已不再僅追求人數，今年雖然仍訂定1000萬人次國際客目標，在每人日均消費額部分，也希望從去年的180美元，增加至185美元，明、後年依序達到190美元、195美元，除了與商業發展署協調配套，增加免稅店據點，讓外國客購物更方便，也會在全國景區會議與各縣市首長進行聯席會議。

周永暉指出，另一項提振觀光產業的指標，就是要多跟新科技、AI結合，今年3大重點為單向的旅展、雙向的媒合會及博覽會。此外，航空、船舶、雙鐵及客運對觀光發展也很重要，尤其台灣是海島國家，可及性更為重要，希望航空界多幫忙增加航班航點。

周永暉指出，觀光署在全球共有16個台灣駐外辦事處，今年9月印度孟買也將從服務處升格為辦事處；台灣觀光服務處今年將從現有的印尼、巴黎、菲律賓，再增加北美西雅圖、荷蘭阿姆斯特丹及澳洲雪梨3個據點。

他表示，西雅圖有賴於去年華航、星宇及達美加入，航班大幅增加，希望增設台灣觀光服務處把握客源；歐洲客過去多會經過泰國轉機來台灣，希望善用轉機方式，以賞鳥跟鐵道旅遊等主題式旅遊吸引來台；澳洲雪梨則是希望在英語系國家增加據點，也盼花3年時間，從台灣觀光服務處升格為台灣駐外辦事處。

對於國旅衰退，周永暉表示，國旅在美食、景點要更具吸引力，且展現服務力、誠信，貴一點沒關係，但一定要有特色，最重要還是要有品牌。至於是否再祭出補帖吸客？他指出，除非有天災，否則未來國旅不會再有補貼。

另外，屏東大鵬灣國家風景區去年達189萬人次到訪，交通部規劃採BOT招商，在「遊一區」打造賽車及滑翔翼、「遊二區」打造高爾夫球場、「遊三區」規劃水域Villa，近日已公告招商，可望在3、4年後完工。周永暉表示，大鵬灣國家風景區打造的高爾夫球場將是全台唯一的濱海高爾夫球場，18洞都在海灣，也讓遊艇可以簡易入境，對東南亞及東北亞觀光客是一大吸引力。