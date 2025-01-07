快訊

1月便宜資費懶人包／4G吃到飽這家488元！5G爽快上網只要389

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
日前美國乳牛感染禽流感H5N1，美國更出現人類感染死亡。乳牛示意圖。本報資料照片。
日前美國乳牛感染禽流感H5N1，美國更出現人類感染死亡。乳牛示意圖。本報資料照片。

美國日前出現H5N1禽流感病毒死亡案例，為接觸自家禽鳥感染後，送醫後不治身亡。英國學者更示警，雖然目前不會在人與人之間傳播，但可能引發大流行。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，現在還沒有出現人傳人，但是隨著病毒出現時間增長、病毒變異，不排除增加人傳人風險。

美國路易斯安那州一名65歲男子，因為接觸自家禽畜而感染H5N1（禽流感），加上本上有共病，感染後症狀加劇，近日死亡。黃高彬說，美國去年H5N1病例數確實增加，但多集中在農業州，因為跟禽鳥接觸者較多；香港1997年H5N1流行時，也出現部分動物傳人的案例，但也沒有發現人傳人的案例。

H5N1從1996年出現至今已經超過20年。黃高彬指出，病毒出現久可能會出現變異，一旦病毒開始慢慢適應人體細胞，在經過一段時間的演化、變異，不排除變異加大、跟人體的親和力變強，導致病毒在人傳人的機率增加。然而，目前H5N1禽流感出現時間還算短，預估10多年後危險可能提升。

黃高彬強調，目前H5N1禽流感不會人傳人，都是透過動物傳給人類。以我國狀況來看，目前最重要的「監測禽畜」，只要禽畜沒有出現病毒都不需要過度擔心。另外，H5N1有疫苗可以預防接種，建議養雞場等禽畜相關接觸人員接種。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），自2024年4月通報首例人類禽流感以來，相關病例持續增加；截至今年1月3日，美國已有66人感染禽流感，多數為農場工人。

流感病毒 禽流感 美國

延伸閱讀

川普曾稱「暖化是騙局」 德學者：擋不住美國能源轉型

川普長子將秘訪格陵蘭！老爸證實了：讓格陵蘭再次偉大吧

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

美國首起「人類禽流感」死亡！高風險患者養雞感染

相關新聞

美國禽流感加劇 感染症專家估十年後「人傳人」威脅增

美國日前出現H5N1禽流感病毒死亡案例，為接觸自家禽鳥感染後，送醫後不治身亡。英國學者更示警，雖然目前不會在人與人之間傳...

日韓草莓農藥大違規 青森蘋果破萬公斤遭退運

日本的草莓、蘋果等深受國人喜愛，衛福部食藥署今天公布，4批日本草莓、1批日本青森蘋果，以及1批韓國草莓，被檢出農藥殘留超...

擬新增955物種禁止飼養輸入惹議 農業部：不會貿然推動

農業部動物保護司日前召開修正指定公共禁止飼養輸入動物種類研商會議」，擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物...

搭長榮錯過去程…回程遭取消！內行揭「一本票規定」：廉航也一樣

出國如果一次買了來回程的機票，那一定要注意！一名女網友在threads分享一段慘痛經驗，她表示，自己家人購買了長榮航空的來回機票，但由於簽證問題，未能搭上去程航班，沒想到回程也因此被航空公司自動取消，她也提醒旅客在購票時一定要格外注意航空公司的條款。

春節連假蘇花路廊「初一、初五最塞」 公路局預測地震影響車流少3成

春節連假將近，不少旅客返鄉或出遊選擇東部，宜花連假容易塞車。公路局預測，今年除夕前有3天連假分散車潮，蘇花路廊南下最塞將...

任職台鐵40年「 鐵道詩人」錦連手稿文物捐鐵道博物館

國家鐵道博物館籌備處昨（6）日下午舉辦作家錦連手稿文物捐贈儀式，由其夫人王玉梅女士及長女陳嘉惠女士代表捐贈錦連先生的詩文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。