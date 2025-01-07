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春節連假蘇花路廊「初一、初五最塞」 公路局預測地震影響車流少3成

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
春節連假將屆，蘇花路廊初一南下最塞、初五北上最塞，不過受到0403地震影響，整體車流較往年減少2到3成。本報資料照
春節連假將屆，蘇花路廊初一南下最塞、初五北上最塞，不過受到0403地震影響，整體車流較往年減少2到3成。本報資料照

春節連假將近，不少旅客返鄉或出遊選擇東部，宜花連假容易塞車。公路局預測，今年除夕前有3天連假分散車潮蘇花路廊南下最塞將落在初一（29日），北上則是收假日的初五（2月2日）；受到0403地震影響，整體車流量較往年減少2到3成。

公路局東區養護工程分局指出，今年春節前，從1月25日到27日小年夜有3天連假，加上28日除夕，4天分散蘇花路廊南下車潮，25日到28日每天南下車流量約1萬1000輛到1萬3000輛；初一是南下高峰，車流量約1萬8000輛。

相對的，蘇花路廊北返車潮將集中於初三（1月31日）到初五（2月2日），初五收假日北返車潮最多，全日達2萬2000輛，初四也有2萬1000輛。

東分局表示，今年蘇花路廊總流量較往年減少約2到3成，主因是0403地震造成道路多處中斷，目前雖然都已修復或搶通，民眾信心還需要時間恢復，今年春節以返鄉民眾為主，出遊人數較少；公路局辦理的蘇花公路安全提升計畫已通過部落會議，預計今年啟動設計作業。

公路局為了鼓勵民眾行駛離峰時段，推出抽獎活動，民眾加入官方LINE帳號蘇花即時通，1月24日到2月3日在離峰時段行經蘇花改、或搭乘公路客運行經蘇花改，以及1月7日到2月3日在國道5號蘇澳服務區、台泥DAKA園區與活動立牌合照上傳，再透過LINE填寫問卷，有機會將平板電腦帶回家。

春節期間蘇花路廊管制，以下時段21公噸以上大貨車禁止通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩：1月25日南向上午6時到8時、26日到28日南向上午5時到下午1時、29日到31日雙向上午4時到下午5時、2月1日到2日北向上午11時到晚上8時。蘇澳及崇德大客車優先道時段視車流調整。

台北監理所指出，今年全國有12家客運業者、90條路線在春節期間票價6折，東部更是有限定加碼優惠，國道客運轉乘宜蘭黃1、1795B幸福巴士免費，1月25日到2月2日購買台灣好行套票或在宜花合法飯店民宿住宿，可享4人同行1人免費，返程時再抵退200元，詳情參考台灣好行官網。

公路局預測春節期間蘇花路廊車流，建議民眾利用離峰時段行駛，可以參加抽獎，有機會將平板電腦帶回家。圖／公路局提供
公路局預測春節期間蘇花路廊車流，建議民眾利用離峰時段行駛，可以參加抽獎，有機會將平板電腦帶回家。圖／公路局提供

春節 蘇花路廊 車潮 連假

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