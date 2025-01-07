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任職台鐵40年「 鐵道詩人」錦連手稿文物捐鐵道博物館
國家鐵道博物館籌備處昨（6）日下午舉辦作家錦連手稿文物捐贈儀式，由其夫人王玉梅女士及長女陳嘉惠女士代表捐贈錦連先生的詩文手稿、照片、書籍與個人筆記等文物，籌備處鄭銘彰主任則致贈感謝狀及受贈的1377項手稿文物清冊。
錦連本名陳金連，父親陳園曾任職台鐵彰化調度所運輸主任，受到家人影響，1941年錦連投考台北的台灣鐵道協會講習所中等科暨電信科，1943年畢業時因成績優秀派任至故鄉彰化站擔任電報員，開始在工作之餘發揮詩文創作的才華。他的職涯跨越日本時代與戰後，1974年調陞電信主任，直到1982年退休，任職台鐵近40年，退休後則有更多的餘裕投身文壇。
鐵博籌備處表示，錦連在鐵道場域的經歷，成為其創作的養分，他透過大量閱讀與努力，運用日文與中文造詣，創作出屬於詩的「新的美感」，至2013年1月6日辭世前，除了詩作，他留下的日記與散文等相關作品，也記載著動盪時代下詩人的故事與見聞，因他將鐵道融入創作的獨特風格，讓錦連獲得「鐵道詩人」的美名。
鄭銘彰表示，選在錦連先生逝世12年後的這天舉行捐贈儀式，彰顯對錦連先生的尊敬以及對家屬捐贈珍貴手稿文物的謝意，意義非凡。鐵博在2022年取得錦連先生長女陳嘉惠女士的同意與協助下簽署合作備忘錄，開啟錦連與鐵道文化研究的第一步，目前已先將家屬提供的錦連手稿等文獻資料進行數位化，持續透過調查團隊整理，建立以鐵道文化為核心的研究基礎，並逐步進行詮釋資料著錄，正在籌備中的鐵道文化常設展，也將展示部分手稿文物。今後期待透過特展或是出版，與領域學者、專業機構合作進行研究與產出，讓民眾看見錦連與鐵道交織的情感與記憶。
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