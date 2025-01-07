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日韓草莓農藥大違規 青森蘋果破萬公斤遭退運

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
遭退運或銷毀的韓國草莓。圖／食藥署提供
遭退運或銷毀的韓國草莓。圖／食藥署提供

日本草莓蘋果等深受國人喜愛，衛福部食藥署今天公布，4批日本草莓、1批日本青森蘋果，以及1批韓國草莓，被檢出農藥殘留超標，全數退運或銷毀，分別為日本草莓629.6公斤、青森蘋果1萬1088公斤，韓國草莓則有580.8公斤。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富指出，盛裕貿易有限公司分別從日本佐賀和福岡輸入1批草莓，分別檢出殘留農藥阿納寧0.03ppm，以及農藥亞派占0.78ppm，製造廠均為YUSHO CO.LTD.；泓鑫農產有限公司從佐賀輸入一批，檢出殘留農藥賜派滅0.04ppm的品項，製造廠也是YUSHO CO.LTD.；佳和鮮果貿易股份有限公司從熊本輸入的草莓，檢出殘留農藥阿納寧0.01ppm，製造廠為AGRI PLUS CO.LTD.，共629.6公斤全數退運或銷毀。

草莓是國人喜愛的水果，整體進口量大，目前正適逢產季，林金富表示，日本草莓近半年報驗輸入317批，其中7批不合格，食藥署自2023年6月起至今年5月31日，在邊境對日本草莓採監視查驗，韓國草莓則從2％到10％的一般抽批，調整為20％到50％的加強抽批。

同樣來自日本的，還有果鮮元素有限公司從日本青森輸入的蘋果，檢出殘留農藥蟎離丹0.3ppm，依據農藥殘留容許量標準，農藥蟎離丹容許量為0.2ppm，製造廠為株式会社マルイチアップル第1選果場，共退運銷毀1萬1088公斤。  

林金富表示，青禾農產有限公司從韓國輸入的草莓，檢出殘留農藥賽果培0.02ppm，依據農藥殘留容許量標準，農藥賽果培定量極限為0.01ppm，製造廠為ELIM TRADING INC，共退運或銷毀580.8公斤。

食藥署今天公布的不合格品項共23件，包括美國出口蒜味帕瑪森風味粉、西洋參；中國大陸鮮花椒、冷凍青花菜、辣椒絲、乾辣椒、彩椒、冬瓜、乾蓮子、冷凍菠菜；日本鮮草莓4批、生鮮烏賊、蘋果；越南大白菜；阿拉伯聯合大公國綜合香料粉；印尼未炸蝦餅；委內瑞拉綠豆；韓國鮮草莓、鮮蜜柑；義大利鮮奇異果。

遭退運或銷毀的日本草莓。圖／食藥署提供
遭退運或銷毀的日本草莓。圖／食藥署提供
遭退運或銷毀的青森蘋果。圖／食藥署提供
遭退運或銷毀的青森蘋果。圖／食藥署提供

日本 草莓 蘋果 農藥殘留 青森 食藥署

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