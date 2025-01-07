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氣象署：強烈大陸冷氣團周四起影響到周日 高山可能下雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團周四起影響到周日，高山可能下雪。本報資料照片
強烈大陸冷氣團周四起影響到周日，高山可能下雪。本報資料照片

中央氣象署預報員葉致均上午指出，本周到下周一清晨前受冷空氣影響，北台偏涼偏冷，中南部要注意輻射冷卻，日夜溫差大。

葉致均說，受冷氣團和輻射冷卻效應影響，今天清晨台南以北都有10度以下低溫，苗栗三灣只有4.2度，創下入冬平地最低溫。明天清晨輻射冷卻仍明顯，新竹縣、苗栗縣、金門縣等縣市仍可能有10度以下低溫。

周四起另一波更強冷空氣影響，可能達大陸冷氣團等級，一直要到下周日（12日）之後才會逐漸減弱。

葉致均說，降雨方面，今明兩天晴朗穩定，明天水氣增多基隆、北海岸、大台北山區及東半部零星降雨機會。周四之後到周六，北部、東半部及中部山區有局部降雨情況，中南部維持多雲到晴，周日則逐漸轉乾。

葉致均說，溫度部分，今明兩天乾冷，中南部日夜溫差大，可達8-10度；北部白天高溫有18、19度，花東20、21度。周四更強冷空氣影響，周五到周六白天最冷，全台高溫都不到20度。北台灣周五整天11到13度，非常濕冷，西半部及宜蘭等只有10-12度，其他地區15到16度，空曠地區再低一點。至於9-11日北部2千公尺以上高山可能降雪；中部以北9-10日2500公尺以上及11日3000公尺以上山可能降雪。 

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天苗栗三灣只有4.2度，創下入冬平地最低溫。圖／中央氣象署提供
今天苗栗三灣只有4.2度，創下入冬平地最低溫。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 氣象署 輻射 降雪

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