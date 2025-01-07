氣象署：強烈大陸冷氣團周四起影響到周日 高山可能下雪

中央氣象署預報員葉致均上午指出，本周到下周一清晨前受冷空氣影響，北台偏涼偏冷，中南部要注意輻射冷卻，日夜溫差大。

葉致均說，受冷氣團和輻射冷卻效應影響，今天清晨台南以北都有10度以下低溫，苗栗三灣只有4.2度，創下入冬平地最低溫。明天清晨輻射冷卻仍明顯，新竹縣、苗栗縣、金門縣等縣市仍可能有10度以下低溫。

周四起另一波更強冷空氣影響，可能達大陸冷氣團等級，一直要到下周日（12日）之後才會逐漸減弱。

葉致均說，降雨方面，今明兩天晴朗穩定，明天水氣增多基隆、北海岸、大台北山區及東半部零星降雨機會。周四之後到周六，北部、東半部及中部山區有局部降雨情況，中南部維持多雲到晴，周日則逐漸轉乾。