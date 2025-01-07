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擬新增955物種禁止飼養輸入惹議 農業部：不會貿然推動

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
動保司長江文全今天說，目前清單還在研擬的階段，會與更多專家學者、飼主社群團體交換意見並達成共識，承諾不會貿然推動，也重申不會將被禁止物種安樂死。記者李柏澔／攝影
動保司長江文全今天說，目前清單還在研擬的階段，會與更多專家學者、飼主社群團體交換意見並達成共識，承諾不會貿然推動，也重申不會將被禁止物種安樂死。記者李柏澔／攝影

農業部動物保護司日前召開修正指定公共禁止飼養輸入動物種類研商會議」，擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」，外界質疑意見不少。動保司長江文全今天說，目前清單還在研擬的階段，會與更多專家學者、飼主社群團體交換意見並達成共識，承諾不會貿然推動，也重申不會將被禁止物種安樂死。

針對超過900物種擬禁止輸入與飼養，江文全表示，風險分級管理措施尚在討論中，因此並未定案，1月3日當天的會議為第一次會議，農業部後續也會與更多專家學者、飼主社群團體交換意見並凝聚共識，也不會現在就訂定公告上路時間。

另針對該會議被爆出動保團體公然討論被禁止物種可安樂死部分，江文全澄清，因為事關動物福利及動物生命權，政府不會將飼主飼養的寵物安樂死，也沒有這個規畫。此外，針對現有的飼養者，在飼主完成申報後仍可繼續飼養，既有飼主的權益不會受到影響，此外特定場域如動物園、展演場所等也仍可繼續飼養。

另上次被外界質疑為何委託的評估單位是工研院而非動物專業相關團體，江文全說，工研院在這次的工作是行政協調和召開會議，因為關注動野保的專家非常多，召開的會議特別邀請他們，因此相關評估結果還是回到專家意見來報告，絕對禁得起外界檢視。

本次修正指定公共禁止飼養輸入動物種類分為A（具有劇毒）、B（公共安全危害）及C（動物福利議題）三項指標，外界質疑遊蕩犬屢屢造成追咬致傷，以及部分品種犬並不是和台灣濕熱的環境，在符合上述B、C指標下為何部分家犬仍被排除在本次禁止名單。江文全僅表示，對於不適合在台灣飼養的犬貓，應該要回到適當處理，目前優先盤點的清單還是以劇毒和攻擊性物種為主。

動物 寵物 農業部

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