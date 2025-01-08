主婦視角「高CP值寶藏洗髮精」，一瓶全家愛用、好用到Cry，全聯就能買到！

秋冬皮膚容易乾燥，連帶頭皮、髮質也會受影響，需要特別保養，才能維持一頭柔順亮麗的秀髮。最近有網友逛全聯福利中心，發現飛柔的「三效」洗髮精，一瓶就能達到「滋潤+去屑+柔順」的效果，堪稱是髮界「高CP值的洗護天花板」，在社群中引發熱烈討論。

網友在全聯福利中心發現飛柔洗髮精 一瓶就能達到「滋潤+去屑+柔順」的效果。 圖／吳彥鋒 攝影

職業婦女每天和時間賽跑，需要透過簡單快速的方式養護頭髮；小資族、小家庭更需要選擇適合的產品，最好一瓶就能具有多重功效，不管是什麼年齡、什麼樣的髮質和頭皮情況，都能滿足各式不同的需求，一瓶抵多瓶，才是真正的高CP值！

全聯商品價格實惠，向來是大眾喜愛的尋寶地點，在全聯眾多洗髮精產品中，有網友認為「飛柔滋潤去屑洗髮露」CP值超高，因為洗髮精添加了去屑分子，適合有頭皮屑困擾的人，並且含有蘆薈萃取精華，能滋潤柔順髮絲，拯救乾枯毛躁髮，更透過雙重養分鎖順科技，讓秀髮達到48小時持久柔順，是長髮控必備！無論家有油頭人、毛燥髮、頭皮屑困擾，或是追求亮麗髮質的小姐姐，通通都可用！

「飛柔滋潤去屑洗髮露」CP值超高，深受消費者喜愛。 圖／吳彥鋒 攝影

不少消費者實際體驗後，認為品質超乎期待，紛紛在社群中表示：「它的香味聞起來很舒服」、「質地是水狀的，滋潤又不油膩」、「用完馬上就感覺柔潤很多、頭髮有光澤感」、「髮根明顯變得更清爽，頭皮屑不見了！」

使用「飛柔滋潤去屑洗髮露」後，髮根明顯變得更清爽，看不到頭皮屑。 圖／吳彥鋒 攝影

也有網友認為，「飛柔滋潤去屑洗髮露」非常適合忙碌的職業婦女，不只省錢，也很省時間，網友表示：「當媽後沒時間上髮廊保養頭髮，用這瓶天天都能居家護髮」、「花少少卻有高級感」。還有媽媽試過各式品牌洗髮精，都沒辦法改善青春期兒子的油頭，索性拿自己的洗髮精給兒子用，意外發現：「兒子洗完後蓬鬆有感，以後兒子和老公一起用一瓶，超方便，一家都很滿意。」

使用「飛柔滋潤去屑洗髮露」後，頭髮柔潤有光澤。 圖／吳彥鋒 攝影

秋冬衣物厚重，頭髮是造型加分的重點！「飛柔滋潤去屑洗髮露」讓你花小錢，輕鬆不費力，就能有一頭柔順髮！搭配飛柔免沖洗護髮，洗完頭後把護髮精華抹在濕髮上，很快就吸收了，免沖洗，手也不會黏黏的，把頭髮吹乾後，就有一頭超柔順秀髮，像是剛從沙龍走出來一般！

除了「飛柔滋潤去屑洗髮露」，飛柔洗護系列還有很多選擇，滿足各種頭皮頭髮需求。容易出油的頭皮，可以選擇「控油止癢」或是「清爽去屑」；髮質乾燥、易打結的人，可以選擇「精粹潤養」，養出好髮質！全聯好物CP值高，飛柔品項眾多，總有一款適合你！新的一年，就挑選一瓶適合自己的洗髮精，讓自己髮順運勢順、氣場全開，「蛇」來運轉！